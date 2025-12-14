 Перейти к основному контенту
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Трамп пообещал, что триумфальная арка в Вашингтоне «затмит» парижскую

Трамп: триумфальная арка в Вашингтоне «затмит» парижскую
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Триумфальная арка, которую строят в Вашингтоне, будет похожа на аналогичную арку в Париже, но «затмит ее», заявил американский президент Дональд Трамп, выступая в Белом доме, трансляцию вел Fox News.

«Мы строим арку, похожую на Триумфальную арку, и строим ее у Арлингтонского кладбища, напротив мемориала Линкольна. Можно сказать, что там находятся памятники Джефферсону, Вашингтону, всем им, потому что они все рядом. И это что-то особенное. Она будет похожа на парижскую, но, честно говоря, она ее затмит», — сказал американский лидер.

Трамп представил проект триумфальной арки в Вашингтоне
Общество
Дональд Трамп

Проект триумфальной арки в Вашингтоне Трамп представил в середине октября. На планах арка расположена в центре кольцевой развязки Memorial Circle, лицом к Белому дому. Проект приурочен к 250-летию независимости США в 2026 году.

Высокопоставленный источник в Белом доме ранее сообщил CNN, что идея создания арки исходила лично от Трампа, президент сам участвовал в разработке ее дизайн на каждом этапе.

Позже, отвечая на вопрос журналиста CBS о том, для кого предназначена эта арка, Трамп заявил: «Для меня. Она будет прекрасной». На уточняющую реплику репортера — «Арка Трампа?» — президент лишь улыбнулся и одобрительно кивнул.

Триумфальная арка в Париже находится на площади Шарля де Голля, являясь символом славы французской армии. Ее построили по заказу Наполеона в честь его побед, она построена по образцу античных арок. Под ее сводом находится могила Неизвестного солдата Первой мировой войны и вечный огонь. Арка украшена скульптурами, барельефами и списками битв, с ее смотровой площадки открывается вид на Елисейские поля.

