Путин назначил нового главу управления по работе с обращениями граждан
Алексей Михеев стал начальником управления президента России по работе с обращениями граждан и организаций. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
«Назначить Михеева Алексея Валерьевича начальником управления президента по работе с обращениями граждан и организаций», — говорится в документе.
Другим указом с этой должности освобожден Михаил Михайловский, который занимал пост с 3 июня 2009 года, когда возглавил управление президента по работе с обращениями граждан. В феврале 2010 года оно было преобразовано в управление президента по работе с обращениями граждан и организаций.
Ранее Михеев был заместителем начальника управления.
В минувшем декабре Путин изменил состав Государственного совета, включив в него губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева и исполняющего обязанности губернатора Тверской области Виталия Королева.
Он также исключил из совета бывшего губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и генерального прокурора России Александра Гуцана, который ранее занимал пост полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе.
