Политика⁠,
0

Путин назначил нового главу управления по работе с обращениями граждан

Путин назначил Алексея Михеева главой управления по работе с обращениями граждан
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Алексей Михеев стал начальником управления президента России по работе с обращениями граждан и организаций. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

«Назначить Михеева Алексея Валерьевича начальником управления президента по работе с обращениями граждан и организаций», — говорится в документе.

Другим указом с этой должности освобожден Михаил Михайловский, который занимал пост с 3 июня 2009 года, когда возглавил управление президента по работе с обращениями граждан. В феврале 2010 года оно было преобразовано в управление президента по работе с обращениями граждан и организаций.

Ранее Михеев был заместителем начальника управления.

Путин поменял постпреда России при ОБСЕ
Политика
Дмитрий Полянский

В минувшем декабре Путин изменил состав Государственного совета, включив в него губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева и исполняющего обязанности губернатора Тверской области Виталия Королева.

Он также исключил из совета бывшего губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и генерального прокурора России Александра Гуцана, который ранее занимал пост полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе.

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
