Путин изменил состав Государственного совета России
Президент России Владимир Путин включил в состав Государственного совета губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева и исполняющего обязанности губернатора Тверской области Виталия Королева. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.
Также из состава Госсовета исключены бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный прокурор России Александр Гуцан, ранее занимавший пост полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе.
Кроме этого, у некоторых участников Госсовета уточнены наименования должностей, включая глав регионов, которые ранее имели статус временно исполняющих обязанности.
Госсовет России формируется президентом и является конституционным государственным органом.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса
Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов
Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии
Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы
Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах
Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая