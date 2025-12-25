Путин изменил состав Государственного совета России

Путин включил в состав Госсовета губернаторов Тверской и Оренбургской областей

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Президент России Владимир Путин включил в состав Государственного совета губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева и исполняющего обязанности губернатора Тверской области Виталия Королева. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.

Также из состава Госсовета исключены бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный прокурор России Александр Гуцан, ранее занимавший пост полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе.

Кроме этого, у некоторых участников Госсовета уточнены наименования должностей, включая глав регионов, которые ранее имели статус временно исполняющих обязанности.

Госсовет России формируется президентом и является конституционным государственным органом.