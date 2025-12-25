 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Путин изменил состав Государственного совета России

Путин включил в состав Госсовета губернаторов Тверской и Оренбургской областей
Фото: Софья Сандурская / ТАСС
Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Президент России Владимир Путин включил в состав Государственного совета губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева и исполняющего обязанности губернатора Тверской области Виталия Королева. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.

Также из состава Госсовета исключены бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный прокурор России Александр Гуцан, ранее занимавший пост полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе.

Кроме этого, у некоторых участников Госсовета уточнены наименования должностей, включая глав регионов, которые ранее имели статус временно исполняющих обязанности.

Путин создал комиссию Госсовета по поддержке ветеранов военной операции
Политика
Фото:Александра Погиба / news.ru / Global Look Press

Госсовет России формируется президентом и является конституционным государственным органом.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса

Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов

Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии

Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы

Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах

Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая
Авторы
Теги
Персоны
Антонина Сергеева
Владимир Путин указ Госсовет Евгений Солнцев Виталий Королев Александр Гуцан
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Виталий Королев фото
Виталий Королев
врио губернатора Тверской области
23 июня 1980 года
Александр Гуцан фото
Александр Гуцан
генпрокурор России
6 июля 1960 года
Материалы по теме
Комиссия Госсовета займется координацией поддержки ветеранов спецоперации
Общество
Путин создал комиссию Госсовета по поддержке ветеранов военной операции
Политика
Глава комиссии Госсовета анонсировал дискуссию по донастройке маткапитала
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 25 декабря
EUR ЦБ: 92,47 (-0,34) Инвестиции, 24 дек, 17:37 Курс доллара на 25 декабря
USD ЦБ: 78,44 (-0,15) Инвестиции, 24 дек, 17:37
Роструд объяснил, кому положена 13-я зарплата в 2025 году Общество, 13:05
Захарова назвала фейком данные о требованиях России к мирному плану США Политика, 13:01
В клубе РПЛ допустили уход лучшего бомбардира в другую команду Спорт, 13:00
«Тяжпромэкспорт» построит новый медицинский центр в Магнитогорске Компании, 13:00
Специальный эфир Радио РБК: ищем с бизнесом новогоднее настроение
РАДИО
 Бизнес, 12:57
ФСБ сообщила о предотвращении взрыва на газохранилище в Калужской области Общество, 12:53
Шесть трендов туризма: куда, как и почему путешествуют россияне РБК и Ozon Travel, 12:41
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
В России стартовали продажи новой версии Geely Monjaro Авто, 12:34
«Предпринимательский класс — 2025»: главные инсайты, цифры и тренды года Отрасли, 12:34
Северная Корея показала снимки своей первой атомной подлодки Политика, 12:30
Сборная России в июне планирует сыграть два выездных матча с командами ЧМ Спорт, 12:25
Площадь пожара в порту Темрюка после атаки БПЛА увеличилась до 4000 кв. м Общество, 12:25
Военные Китая сообщили, что укрепили взаимодействие и с США, и с Россией Политика, 12:23
Акции «Абрау-Дюрсо» выросли на 10% на словах владельца о дивидендах Инвестиции, 12:22