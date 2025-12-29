 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Путин поменял постпреда России при ОБСЕ

Президент России Владимир Путин назначил нового постпреда при ОБСЕ. Им стал Дмитрий Полянский, который сменил на этом посту Александра Лукашевича. Тот, в свою очередь, стал постпредом при органах СНГ
Дмитрий Полянский
Дмитрий Полянский (Фото: Zuma / ТАСС)

Постпред России при ОБСЕ в Вене Александр Лукашевич освобожден от обязанностей и назначен постпредом России при органах СНГ, указы подписал президент Владимир Путин.

Должность постпреда России при ОБСЕ занял Дмитрий Полянский.

Александру Лукашевичу 66 лет. Он окончил МГИМО и начал дипломатическую карьеру в Афганистане. С 1991 по 1994 год был вице-консулом, а затем консулом России в Мазари-Шарифе. В 2000-х он работал в США и Европе. Постпредом при ОБСЕ Лукашевича назначили в 2015 году.

Дмитрию Полянскому 54 года. Он окончил Институт стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова, а также получил дополнительное образование в Дипломатической академии МИД России. С 2018 года он занимал пост первого заместителя постпреда России при ООН и в Совбезе организации.

Мишустин назначил нового руководителя «Роскадастра»
Политика
Татьяна Громова

Ранее стало известно, что временно исполняющим обязанности полномочного представителя правительства в Конституционном и Верховном судах назначен Павел Степанов. Он сменил на этом посту Михаила Барщевского, который был полпредом с начала 2000-х и оставил должность в связи с достижением максимального для госслужбы возраста в 70 лет.

Материал дополняется.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Романов Илья
ОБСЕ Дмитрий Полянский Александр Лукашевич Владимир Путин
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Лавров не поедет в Вену на ежегодную встречу глав МИД ОБСЕ
Политика
Россия назвала «одну очень простую, но важную» функцию ОБСЕ
Политика
Экс-генсек ОБСЕ: «Надо выстраивать европейскую безопасность с Россией»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
Кадровые агентства рассказали о спросе в России на рабочих из Индии Бизнес, 15:33
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 15:30
Коростелев впервые после допуска попал в топ-10 гонки под эгидой FIS Спорт, 15:29
ВТБ сообщил об устранении сбоя в работе приложения и банкоматов Технологии и медиа, 15:23
Politico узнало, что Зеленский не оправился после ссоры с Трампом Политика, 15:21
«Понятная выгода»: зачем компаниям поддерживать детей с дислексией Тренды, 15:18
Машина времени. Тест-драйв электрического суперкроссовера Xiaomi YU7 Авто, 15:17
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 15:05
Правительство определило, кто получит льготу по страховым взносам Экономика, 15:00
Большунов пропустит «Гонку чемпионов» в Рязани из-за болезни Спорт, 14:58
Веру Алентову похоронили на Новодевичьем кладбище Общество, 14:56
Путин поменял постпреда России при ОБСЕ Политика, 14:53
Московской экосистемой 3D-моделирования воспользовались свыше 1500 раз Город, 14:49
По соседству с Маяковским: как устроен проект Vesper Тверская Стиль, 14:45