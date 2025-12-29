Путин поменял постпреда России при ОБСЕ

Президент России Владимир Путин назначил нового постпреда при ОБСЕ. Им стал Дмитрий Полянский, который сменил на этом посту Александра Лукашевича. Тот, в свою очередь, стал постпредом при органах СНГ

Дмитрий Полянский (Фото: Zuma / ТАСС)

Постпред России при ОБСЕ в Вене Александр Лукашевич освобожден от обязанностей и назначен постпредом России при органах СНГ, указы подписал президент Владимир Путин.

Должность постпреда России при ОБСЕ занял Дмитрий Полянский.

Александру Лукашевичу 66 лет. Он окончил МГИМО и начал дипломатическую карьеру в Афганистане. С 1991 по 1994 год был вице-консулом, а затем консулом России в Мазари-Шарифе. В 2000-х он работал в США и Европе. Постпредом при ОБСЕ Лукашевича назначили в 2015 году.

Дмитрию Полянскому 54 года. Он окончил Институт стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова, а также получил дополнительное образование в Дипломатической академии МИД России. С 2018 года он занимал пост первого заместителя постпреда России при ООН и в Совбезе организации.

Ранее стало известно, что временно исполняющим обязанности полномочного представителя правительства в Конституционном и Верховном судах назначен Павел Степанов. Он сменил на этом посту Михаила Барщевского, который был полпредом с начала 2000-х и оставил должность в связи с достижением максимального для госслужбы возраста в 70 лет.

