Путин поменял постпреда России при ОБСЕ
Постпред России при ОБСЕ в Вене Александр Лукашевич освобожден от обязанностей и назначен постпредом России при органах СНГ, указы подписал президент Владимир Путин.
Должность постпреда России при ОБСЕ занял Дмитрий Полянский.
Александру Лукашевичу 66 лет. Он окончил МГИМО и начал дипломатическую карьеру в Афганистане. С 1991 по 1994 год был вице-консулом, а затем консулом России в Мазари-Шарифе. В 2000-х он работал в США и Европе. Постпредом при ОБСЕ Лукашевича назначили в 2015 году.
Дмитрию Полянскому 54 года. Он окончил Институт стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова, а также получил дополнительное образование в Дипломатической академии МИД России. С 2018 года он занимал пост первого заместителя постпреда России при ООН и в Совбезе организации.
Ранее стало известно, что временно исполняющим обязанности полномочного представителя правительства в Конституционном и Верховном судах назначен Павел Степанов. Он сменил на этом посту Михаила Барщевского, который был полпредом с начала 2000-х и оставил должность в связи с достижением максимального для госслужбы возраста в 70 лет.
Материал дополняется.
