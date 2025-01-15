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Белоусов назвал число живущих в России ветеранов Великой Отечественной

Белоусов: в России живет около 7 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В России на сегодняшний день проживают порядка семи тысяч ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ), сообщил на заседании оргкомитета «Победа» министр обороны России Андрей Белоусов.

«Сегодня в России всего около семи тысяч фронтовиков. Крайне важно окружить их особой заботой, сделать так, чтобы ни один из них не остался без внимания», — сказал министр.

По его словам, на предстоящем параде Победы, который пройдет 9 мая на Красной площади, ветераны на трибунах займут свои почетные места. Фронтовики, которые по состоянию здоровья не смогут участвовать в торжественных мероприятиях, получат персональные поздравления на дому и в лечебных учреждениях.

Путин поручил выплатить всем ветеранам Великой Отечественной по ₽80 тыс.
Политика
Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал указ о выплате ветеранам ВОВ единовременной выплаты в размере 80 тыс. рублей. Материальную помощь получат фронтовики, их вдовы, а также малолетние узники концлагерей. Труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, узники концлагерей, строители оборонительных сооружений и те, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, получат выплаты в размере 55 тыс. рублей.

В 2025 году 9 Мая отмечается 80 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне.

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Теги
Великая Отечественная война ветераны ВОВ Андрей Белоусов
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