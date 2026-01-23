Акции чешской оборонной компании CSG выросли на 25% в первый день торгов

Фото: IMAGO/ ТАСС

Цена акций оборонной компании Czechoslovak Group AS (CSG) — входит в число ведущих европейских производителей артиллерийских боеприпасов для НАТО и Украины — подорожали более чем на 25% в день дебюта на торгах в Амстердаме, пишет Financial Times.

«Это подчеркивает интерес инвесторов к акциям оборонных компаний в условиях стремления Европы к восстановлению своего военного потенциала», — говорится в статье.

Утром в пятницу акции CSG торговались по цене 31,50 евро, что оценивает компанию более чем в €31 млрд евро.

Ранее CSG сообщала, что планирует разместить до 15,2% своих акций в рамках IPO и получить оценку в €25 млрд — как отмечал Reuters, это станет крупнейшим в истории размещением акций в оборонном секторе. CSG планировала ускорить выход на биржу из-за роста акций оборонных компаний, в том числе на фоне действий США в Венесуэле и риторики президента Дональда Трампа.

В минувшем декабре инициатива Чехии о поставке закупаемых в третьих странах за счет западных государств снарядов для ВСУ собрала около €4 млрд. В январе премьер республики Андрей Бабиш заявил, что предыдущее правительство тайно выделило Украине €706 млн на вооружение. Россия выступает против поставок оружия Киеву.