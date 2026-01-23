Акции чешской оборонной компании CSG выросли на 25% в первый день торгов
Цена акций оборонной компании Czechoslovak Group AS (CSG) — входит в число ведущих европейских производителей артиллерийских боеприпасов для НАТО и Украины — подорожали более чем на 25% в день дебюта на торгах в Амстердаме, пишет Financial Times.
«Это подчеркивает интерес инвесторов к акциям оборонных компаний в условиях стремления Европы к восстановлению своего военного потенциала», — говорится в статье.
Утром в пятницу акции CSG торговались по цене 31,50 евро, что оценивает компанию более чем в €31 млрд евро.
Ранее CSG сообщала, что планирует разместить до 15,2% своих акций в рамках IPO и получить оценку в €25 млрд — как отмечал Reuters, это станет крупнейшим в истории размещением акций в оборонном секторе. CSG планировала ускорить выход на биржу из-за роста акций оборонных компаний, в том числе на фоне действий США в Венесуэле и риторики президента Дональда Трампа.
В минувшем декабре инициатива Чехии о поставке закупаемых в третьих странах за счет западных государств снарядов для ВСУ собрала около €4 млрд. В январе премьер республики Андрей Бабиш заявил, что предыдущее правительство тайно выделило Украине €706 млн на вооружение. Россия выступает против поставок оружия Киеву.
Читайте РБК в Telegram.
Следите в MAX за переговорами России, США и Украины
Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США
В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат
NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии
Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»
Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности
Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»