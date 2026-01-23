 Перейти к основному контенту
Претензии США на Гренландию⁠,
NYT сообщила о приближении конца НАТО, каким его знали 75 лет

Претензии США на Гренландию

НАТО в его нынешнем виде может утратить значение на фоне политики президента США Дональда Трампа и изменения приоритетов Вашингтона, пишет The New York Times.

Поводом стали заявления и действия Трампа вокруг Гренландии. Президент США ранее допускал возможность аннексии острова, включая силовой сценарий и торговые меры против Дании. На этой неделе он отказался от угроз, сообщив о подготовке рамочного соглашения по вопросам безопасности, однако сам кризис усилил сомнения союзников в надежности американских гарантий, говорится в статье профессора международных отношений Раджана Менона.

«НАТО, каким мы его знаем, альянс, который уже более 75 лет был основой трансатлантической безопасности, подходит к концу», — отмечает автор статьи.

NYT отмечает, что Европа обладает экономическими и военными ресурсами для самостоятельного обеспечения безопасности, однако ей не хватает политической воли и согласованности. На фоне возможного снижения роли США европейские страны уже наращивают оборонные расходы и обсуждают усиление военной автономии.

Автор подчеркивает, что даже смена администрации в Вашингтоне не гарантирует возврата к прежней модели, поскольку стратегический фокус США все больше смещается в сторону Китая. Это, по его мнению, делает необходимость переосмысления европейской системы безопасности неизбежной.

Трамп неоднократно подчеркивал, что считает владение Гренландией критически важным для национальной безопасности США, указывая на интерес Китая и России, а также планы по развертыванию элементов противоракетной обороны.

НАТО было создано в апреле 1949 года в Вашингтоне 12 странами для коллективной обороны в период холодной войны. В настоящее время в альянс входят 32 страны.

Фото:Sean Gallup / Getty Images

Накануне Трамп заявил, что США не испытывали необходимости в НАТО и не обращались к альянсу за помощью. По его словам, Вашингтон на протяжении многих лет поддерживал союзников, при этом не получая сопоставимой отдачи.

На форуме в Давосе Трамп также указал, что США, по его оценке, практически ничего не получили от членства в альянсе, за исключением участия в обеспечении безопасности Европы сначала от Советского Союза, а затем от России.

Плугина Ирина
Гренландия Европа США НАТО Дональд Трамп
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
