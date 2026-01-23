 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны отчиталось о групповых ударах по объектам на Украине за неделю

Минобороны: за неделю было пять групповых и один массированный удар по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

С 17 по 23 января российские военные нанесли один массированный и пять групповых ударов по объектам на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, в результате ударов были поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, а также склады боеприпасов и горючего. Кроме того, поражены цеха производства, места хранения, предполетной подготовки и запуска БПЛА дальнего действия.

Также удары были нанесены по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Минобороны сообщило об ударе по мосту через реку Сейм в Сумской области
Политика

Днем 22 января Минобороны России сообщало, что российские военные нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины, использующимся в интересах ВСУ.

Позже министр энергетики Денис Шмыгаль назвал 22 января самым сложным днем для энергосистемы Украины после 2022 года. Он отметил, что самая напряженная обстановка остается в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях, и предупредил, что в сохраняющихся условиях «Укрэнерго» была вынуждена применить специальные графики аварийных отключений.

23 января в Днепропетровской, Одесской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях ввели аварийные отключения электричества. Также первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов отметил, что сетевые ограничения продолжают применять в Киеве.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Читайте РБК в Telegram.

Следите в MAX за переговорами России, США и Украины

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Украина Россия Удары
Материалы по теме
Минобороны сообщило об ударе по мосту через реку Сейм в Сумской области
Политика
Минобороны сообщило о предотвращении атаки 60 дронов за четыре часа
Политика
К тушению нефтебазы после удара БПЛА привлекли два пожарных поезда
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 88,79 (-1,93) Инвестиции, 22 янв, 17:42 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 76,04 (-1,48) Инвестиции, 22 янв, 17:42
Российских борцов до 24 лет допустили на международные турниры с флагом Спорт, 14:13
Биржевые цены на газ в США упали после роста на 82% за три дня Инвестиции, 14:12
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
NYT сообщила о приближении конца НАТО, каким его знали 75 лет Политика, 14:03
Акции чешской оборонной компании CSG выросли на 25% в первый день торгов Экономика, 13:59
Малкин заявил, что не будет завершать карьеру в конце сезона Спорт, 13:59
Суд оставил без рассмотрения иск Аршавина к Барановской Спорт, 13:57
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Трамп допустил утрату Украиной бо́льших территорий Политика, 13:53
Кравцов призвал регионы позаботиться о здоровье школьников в морозы Общество, 13:51
Лондон засекретил доклад о рисках ядерной войны в Азии из-за климата Политика, 13:48
Как играть в бизнес по своим правилам. Тест РБК и Яндекс Реклама, 13:44
Sky News сообщил о начале переговоров России, США и Украины в ОАЭ Политика, 13:44
Новые японские и европейские иномарки в России. Их собирают не в Китае Авто, 13:43
Мосгорсуд освободил от наказания судившегося с IKEA бизнесмена Пономарева Общество, 13:43