Минобороны отчиталось о групповых ударах по объектам на Украине за неделю
С 17 по 23 января российские военные нанесли один массированный и пять групповых ударов по объектам на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
По данным ведомства, в результате ударов были поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, а также склады боеприпасов и горючего. Кроме того, поражены цеха производства, места хранения, предполетной подготовки и запуска БПЛА дальнего действия.
Также удары были нанесены по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Днем 22 января Минобороны России сообщало, что российские военные нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины, использующимся в интересах ВСУ.
Позже министр энергетики Денис Шмыгаль назвал 22 января самым сложным днем для энергосистемы Украины после 2022 года. Он отметил, что самая напряженная обстановка остается в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях, и предупредил, что в сохраняющихся условиях «Укрэнерго» была вынуждена применить специальные графики аварийных отключений.
23 января в Днепропетровской, Одесской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях ввели аварийные отключения электричества. Также первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов отметил, что сетевые ограничения продолжают применять в Киеве.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
