Минобороны сообщило об ударе по мосту через реку Сейм в Сумской области
Российские войска нанесли удар беспилотниками «Герань» по железнодорожному мосту через реку Сейм в Сумской области, который использовался Вооруженными силами Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает ТАСС.
