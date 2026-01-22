 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Минобороны сообщило об ударе по мосту через реку Сейм в Сумской области

Сюжет
Военная операция на Украине

Минобороны сообщило об ударе по мосту через реку Сейм в Сумской области
Российские войска нанесли удар беспилотниками «Герань» по железнодорожному мосту через реку Сейм в Сумской области, который использовался Вооруженными силами Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает ТАСС.

Фото:Александр Река / ТАСС

Антонина Сергеева
Удары Россия железнодорожный мост
