Политика⁠,
0

Песков сообщил о планах Путина позвонить попавшему в больницу Хинштейну

Александр Хинштейн
Александр Хинштейн (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В Кремле выразили поддержку попавшему в ДТП губернатору Курской области Александру Хинштейну, ему собирается позвонить президент Владимир Путин, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Безусловно, передавал. И от президента ему передавали. Президент вот, он собирается ему позвонить. Но были контакты с Кремлем, они моментально были, собственно, как только он вышел из наркоза. Александр действительно полон решимости, несмотря на такую аварию, несмотря на такие травмы, продолжать работу», — сказал Песков. Так он ответил на вопрос, передавали ли слова поддержки из Кремля Хинштейну.

«Мы полностью его поддерживаем в этом, знаем, что он человек сильный и решительный, и желаем ему скорейшего выздоровления», — продолжил пресс-секретарь.

Хинштейн попал в больницу после ДТП в четверг, 22 января. По словам губернатора, авария произошла из-за непростых погодных условий. Машину с главой Курской области занесло и выбросило на обочину. Других пострадавших и поврежденных транспортных средств не было.

Хинштейн рассказал о своем состоянии после операции и ДТП
Общество

Позже Хинштейн рассказал, что у него диагностировали перелом бедра, а состояние оказалось хуже прогнозов. Лечение он будет проходить в Курской области.

По словам губернатора, медики настаивали на отдыхе от рабочих дел, однако он отказался и продолжает «держать руку на пульсе», даже находясь в больнице.

Андрей Винокуров, Плугина Ирина
Дмитрий Песков Александр Хинштейн Владимир Путин ДТП Курская область
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Александр Хинштейн фото
Александр Хинштейн
политик, губернатор Курской области
26 октября 1974 года
