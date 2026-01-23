 Перейти к основному контенту
Политика
0

Генсека компартии Вьетнама То Лама переизбрали на второй срок

То Лам
То Лам (Фото: VNA / Reuters)

Центральный комитет 14-го созыва Коммунистической партии Вьетнама единогласно переизбрал То Лама на должность генерального секретаря ЦК. Он продолжит занимать пост до 2031 года, пишет издание Thanh Niên.

В августе 2024 года То Лам впервые был избран генсеком компартии Вьетнама на срок до 2026 года. На тот момент То Лам также являлся президентом Социалистической республики Вьетнам, сменив на этом посту в мае 2024-го Во Ван Тхыонга, который ушел в отставку из-за «этических нарушений». В октябре того же года пост президента страны перешел от То Лама генералу армии Лыонгу Кыонгу.

Во Вьетнаме второй раз за год сменили президента
Политика
Лыонг Куонг

То Лам родился 10 июля 1957 года в провинции Хынгйен. Он окончил Академию народной безопасности и прошел путь от рядового солдата до руководящих должностей в отделах и департаментах Министерства общественной безопасности. В начале 1980-х вступил в компартию, позднее вошел в ЦК партии, политбюро, стал депутатом парламента. В 2016 году занял должность министра, спустя три года получил звание генерала.

Александр Корчуганов
Вьетнам
Путин выразил соболезнования в связи наводнением во Вьетнаме
Общество
Застрявший на мосту во Вьетнаме автобус с россиянами эвакуировали
Общество
