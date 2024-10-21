Во Вьетнаме второй раз за год сменили президента
Генерал армии Лыонг Кыонг стал новым президентом Вьетнама. Его избрал на эту должность парламент страны, сообщает Reuters.
Он сменил на посту То Лама, который стал президентом в мае 2024 года. В августе То Лама избрали генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама. Таким образом, он занял более высокий пост в иерархии политиков в стране и оставил пост президента.
Избрание 67-летнего Лыонг Кыонга поддержали все 440 присутствовавших на заседании законодателей. В инаугурационной речи он пообещал, что будет заниматься укреплением обороноспособности страны — создаст «революционную, хорошо обученную, ловкую и современную армию». Также Кыонг дал обещание проводить многостороннюю внешнюю политику.
Президент Владимир Путин направил поздравление Лыонг Кыонгу. Он выразил надежду, что политика нового президента Вьетнама будет способствовать сотрудничеству стран во всех сферах.
По словам президента, это «отвечает коренным интересам» двух народов, а также «идет в русле обеспечения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе». Путин пожелал коллеге успехов, здоровья и благополучия.
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