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Политика ,  
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Президента Вьетнама избрали новым генсеком Компартии

То Лам
То Лам (Фото: vna / XinHua / Global Look Press)

Пленум ЦК Коммунистической партии Вьетнама в Ханое избрал президента Вьетнама То Лама новым генеральным секретарем ЦК партии, сообщает государственное вьетнамское новостное агентство VNA. Компартия — правящая партия Вьетнама, генсек — высшая должность в ней.

«Конференция единогласно избрала То Лама, члена Политбюро, президента Социалистической Республики Вьетнам, новым генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама», — написало агентство.

Срок его полномочий — до 2026 года.

Назначение прошло во время заседания Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама 13-го созыва в Ханое.

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В мае 2024 года он был избран президентом Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) на срок до 2026 года. Его предшественник Во Ван Тхыонг ушел в отставку из-за «этических нарушений».

Должность генсека компартии до То Лама 13 лет занимал Нгуен Фу Чонг. Он умер 19 июля 2024 года, ему был 81 год. После кончины предшественника президент То Лам временно исполнял обязанности главы вьетнамской компартии.

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