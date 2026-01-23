Прокуратура составила портрет московского преступника

Фото: Прокуратура Москвы / Telegram

Прокуратура в Москве составила портрет среднестатистического преступника в столице, сообщила пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.

Большую часть преступлений совершают мужчины — 81,4%. Большинству злоумышленников от 30 до 49 лет. 57% виновных не имеют постоянного источника дохода. У большей части преступников среднее образование.

За год преступления в столице совершили почти 31 тыс. человек, более половины которых не являются ее жителями. При этом число людей, совершивших преступления в состоянии опьянения, снизилось на 20% и составило 3,3 тыс. человек.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщал, что в России в период с января по сентябрь 2025 года подразделения СК возбудили более 24 тыс. уголовных дел по коррупционным статьям. Всего было расследовано почти 26,2 тыс. коррупционных преступлений, в том числе 19 тыс. — по тяжким и особо тяжким статьям.