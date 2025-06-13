МВД обновило список преступников, за поимку которых заплатят 1 млн руб.
МВД России обновило список преступников, за помощь в розыске которых ведомство обещает вознаграждение в 1 млн руб. Из перечня исключили члена свердловской ОПГ Семена Ермолинского, на что обратил внимание ТАСС.
В списке остаются 11 человек, обвиняемых в особо тяжких преступлениях. Среди них — командиры украинского батальона «Азов» (внесен в список террористических организаций и запрещен в России) Константин Немичев и Сергей Величко, которым вменяются пытки российских военных и убийства с особой жесткостью.
Также в розыск объявлены орский маньяк Валерий Андреев, подозреваемый в серии убийств женщин в Оренбургской области, и Андрей Кузнецов (келейник Силуан), который, предположительно, скрылся в Среднеуральском женском монастыре и спрятался среди монахов. Кузнецова подозревают в убийстве трех человек, уголовное дело против него возбудили еще в 1999 году.
Ермолинского следствие считает одним из участников так называемой банды Федоровича — преступной группы, действовавшей в Свердловской и Курганской областях с 2006 по 2012 год и совершившей 14 убийств. По этому делу на скамье подсудимых оказались девять из одиннадцати предполагаемых членов банды, включая главаря — блогера и юриста Василия Федоровича. Последнего в 2015 году Свердловский областной суд приговорил к 22 годам колонии строгого режима.
Семен Ермолинский смог сбежать, а другого члена банды Даниила Поташникова, которого сами осужденные называли своим лидером, убили сообщники в мае 2012 года.
Ранее издание «Аргументы и факты» сообщило со ссылкой на источник о смерти Ермолинского. Из сообщения об этом, опубликованном еще в мае, также следует, что данные преступника перестали отображаться в особом списке МВД России.
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