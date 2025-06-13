МВД обновило список преступников, за поимку которых заплатят 1 млн руб.

В списке остаются 11 человек, обвиняемых в особо тяжких преступлениях. Из перечня убрали члена свердловской ОПГ Семена Ермолинского

Семен Ермолинский (Фото: os-serpukhov.ru)

МВД России обновило список преступников, за помощь в розыске которых ведомство обещает вознаграждение в 1 млн руб. Из перечня исключили члена свердловской ОПГ Семена Ермолинского, на что обратил внимание ТАСС.

В списке остаются 11 человек, обвиняемых в особо тяжких преступлениях. Среди них — командиры украинского батальона «Азов» (внесен в список террористических организаций и запрещен в России) Константин Немичев и Сергей Величко, которым вменяются пытки российских военных и убийства с особой жесткостью.



Также в розыск объявлены орский маньяк Валерий Андреев, подозреваемый в серии убийств женщин в Оренбургской области, и Андрей Кузнецов (келейник Силуан), который, предположительно, скрылся в Среднеуральском женском монастыре и спрятался среди монахов. Кузнецова подозревают в убийстве трех человек, уголовное дело против него возбудили еще в 1999 году.

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