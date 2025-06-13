 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

МВД обновило список преступников, за поимку которых заплатят 1 млн руб.

В списке остаются 11 человек, обвиняемых в особо тяжких преступлениях. Из перечня убрали члена свердловской ОПГ Семена Ермолинского
Семен&nbsp;Ермолинский
Семен Ермолинский (Фото: os-serpukhov.ru)

МВД России обновило список преступников, за помощь в розыске которых ведомство обещает вознаграждение в 1 млн руб. Из перечня исключили члена свердловской ОПГ Семена Ермолинского, на что обратил внимание ТАСС.

В списке остаются 11 человек, обвиняемых в особо тяжких преступлениях. Среди них — командиры украинского батальона «Азов» (внесен в список террористических организаций и запрещен в России) Константин Немичев и Сергей Величко, которым вменяются пытки российских военных и убийства с особой жесткостью.

Также в розыск объявлены орский маньяк Валерий Андреев, подозреваемый в серии убийств женщин в Оренбургской области, и Андрей Кузнецов (келейник Силуан), который, предположительно, скрылся в Среднеуральском женском монастыре и спрятался среди монахов. Кузнецова подозревают в убийстве трех человек, уголовное дело против него возбудили еще в 1999 году.

МВД объявило в розыск возможного участника атаки на аэродромы
Политика
Артем&nbsp;Тимофеев

Ермолинского следствие считает одним из участников так называемой банды Федоровича — преступной группы, действовавшей в Свердловской и Курганской областях с 2006 по 2012 год и совершившей 14 убийств. По этому делу на скамье подсудимых оказались девять из одиннадцати предполагаемых членов банды, включая главаря — блогера и юриста Василия Федоровича. Последнего в 2015 году Свердловский областной суд приговорил к 22 годам колонии строгого режима.

Семен Ермолинский смог сбежать, а другого члена банды Даниила Поташникова, которого сами осужденные называли своим лидером, убили сообщники в мае 2012 года.

Ранее издание «Аргументы и факты» сообщило со ссылкой на источник о смерти Ермолинского. Из сообщения об этом, опубликованном еще в мае, также следует, что данные преступника перестали отображаться в особом списке МВД России.

Читайте РБК в Telegram.

Космический аппарат впервые сфотографировал южный полюс Солнца

Госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России

Вучич отказался подписать документ с осуждением военной операции России

Путин поручил нарастить возможности Сухопутных войск «в кратчайшие сроки»

Путин потребовал заранее готовить базы под новые системы вооружений

Вучич заявил о готовности Сербии помочь Украине восстановить города

Глава Пентагона объяснил, почему США стремятся урегулировать конфликт на Украине

Клишас призвал ужесточить уголовную ответственность за изнасилования

У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля

Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Дуганова
МВД розыск уголовный розыск вознаграждение
Материалы по теме
МВД объявило в розыск журналиста Плющева и основательницу «Медузы»
Политика
Украинка объявлена в розыск по делу о контрабанде авиазапчастей
Политика
МВД объявило в розыск возможного участника атаки на аэродромы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 90,01 (+0,22) Инвестиции, 11 июн, 20:04 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 79 (+0,4) Инвестиции, 11 июн, 20:04
МИД России осудил удары Израиля по Ирану Политика, 12:45
Непомнящий сыграет в командном ЧМ по блицу, несмотря на проблемы с визой Спорт, 12:43
Израиль нанес удары по ядерным объектам и генералам Ирана. Главное Политика, 12:40
Минобороны сообщило о взятии под контроль сел Яблоновка и Комар Политика, 12:35
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:31
Акции российских нефтяников выросли после взлета цен на Brent Инвестиции, 12:26
Келлог сообщил о понимании США условий мира между Россией и Украиной Политика, 12:26
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Каким получился квартал в скандинавском стиле в Даниловском районе Москвы РБК и FORMA, 12:25
Росавиация почти на две недели запретила полеты в Израиль и Иран Политика, 12:12
8 мифов о драгоценных металлах РБК и Сбер, 11:50
С 1 июля расходы на ЖКУ вырастут. Сколько будут платить москвичи Недвижимость, 11:47
Баскетбольный ЦСКА объявил об уходе одного из лидеров Спорт, 11:45
Российский боец вышел в финал Гран-при PFL Спорт, 11:34
Ynet узнал о тайной базе дронов Израиля в «самом сердце Ирана» Политика, 11:29