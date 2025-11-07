Двигатели ПД-8 импортозамещенного SJ-100 испытали в бассейне с водой

Импортозамещенный SJ-100 испытали в бассейне с водой. Видео

Video

Двигатели ПД-8 полностью импортозамещенного российского самолета Superjet 100 (SJ100) прошли испытания на защиту от воды на аэродроме Жуковский, сообщила пресс-служба «Ростеха».

При тестировании Superjet проехал через бассейн размером 70 на 12 м. Бассейн расположили на ВПП, разогнавшийся самолет выполнил пробежки по ней.

«Подтверждено, что при движении лайнера вода не нарушает работу его маршевых двигателей и вспомогательной силовой установки», — говорится в сообщении.

Superjet 100 — это российский ближнемагистральный узкофюзеляжный реактивный пассажирский самолет нового поколения. Он предназначен для перевозки пассажиров на региональных линиях, имеет разные модификации с разной дальностью полета и вместимостью и является основным пассажирским самолетом в России.

«Ростех» сообщил о первом полете российского Superjet 23 апреля. Он продлился около 40 минут на высоте до 3 тыс. м и скоростях до 500 км/ч.

О завершении импортозамещения двигателей на Superjet сообщил в начале сентября президент России Владимир Путин, когда посетил завод «ОДК — Кузнецов» госкорпорации «Ростех».