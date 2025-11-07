 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Импортозамещенный SJ-100 испытали в бассейне с водой. Видео

Двигатели ПД-8 импортозамещенного SJ-100 испытали в бассейне с водой
Сюжет
Война санкций

Импортозамещенный SJ-100 испытали в бассейне с водой. Видео
Video

Двигатели ПД-8 полностью импортозамещенного российского самолета Superjet 100 (SJ100) прошли испытания на защиту от воды на аэродроме Жуковский, сообщила пресс-служба «Ростеха».

При тестировании Superjet проехал через бассейн размером 70 на 12 м. Бассейн расположили на ВПП, разогнавшийся самолет выполнил пробежки по ней.

В ОАК объяснили ситуацию с проблемами фюзеляжа у Sukhoi Superjet
Политика
Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

«Подтверждено, что при движении лайнера вода не нарушает работу его маршевых двигателей и вспомогательной силовой установки», — говорится в сообщении.

Superjet 100 — это российский ближнемагистральный узкофюзеляжный реактивный пассажирский самолет нового поколения. Он предназначен для перевозки пассажиров на региональных линиях, имеет разные модификации с разной дальностью полета и вместимостью и является основным пассажирским самолетом в России.

«Ростех» сообщил о первом полете российского Superjet 23 апреля. Он продлился около 40 минут на высоте до 3 тыс. м и скоростях до 500 км/ч.

О завершении импортозамещения двигателей на Superjet сообщил в начале сентября президент России Владимир Путин, когда посетил завод «ОДК — Кузнецов» госкорпорации «Ростех».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании на Украине

Сенаторы США потребовали от Венгрии отказаться от российской нефти

HS: в Балтийском море фиксируют сигналы кораблей-призраков стран НАТО

В Госдуме предложили запретить продажу бетельных орехов на маркетплейсах

СNN узнал об отравлении солдат неизвестным порошком после визита Трампа

На Земле начался самый сложный «геомагнитный день»
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Ростех Superjet SSJ100 испытания самолет
Материалы по теме
«Ростех» объявил о готовности первого образца Як-130М к испытаниям
Политика
«Ростех» рассказал о возможностях комплекса «Пенициллин» на спецоперации
Политика
Путин заявил, что двигатели для Superjet удалось импортозаместить
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 ноября
EUR ЦБ: 93,76 (+0,25) Инвестиции, 09:47 Курс доллара на 7 ноября
USD ЦБ: 81,38 (+0,19) Инвестиции, 09:47
Более 50 человек пострадали при взрыве в школьной мечети в Джакарте Общество, 14:10
Telegram-каналы для инвестора: что читать без вреда #всенабиржу!, 14:10
МИД получил указания Путина после Совбеза по ядерным испытаниям Политика, 14:06
Почему бизнес и банки изменили даже самые оптимистичные цели для биткоина Крипто, 14:05
Какие антиэйдж-технологии в косметологии ждут в ближайшие 5 лет РБК и КИТ МЕД, 14:00
СК возбудил дело об убийстве криптотрейдера Романа Новака и его супруги Общество, 13:58
Еврокомиссия запретила выдачу новых многоразовых виз россиянам Политика, 13:57
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Прокуратура направила дело блогера Лерчек и ее мужа в суд Общество, 13:55
Импортозамещенный SJ-100 испытали в бассейне с водой. Видео Технологии и медиа, 13:53
Рютте рассказал, что нужно НАТО для защиты от России Политика, 13:50
Тупеют, выгорают, уходят: как руководителю остановить разрушение команды Образование, 13:45
Сборные России по водному поло отправили во второй дивизион Кубка мира Спорт, 13:44
В Госдуму внесли проект о контроле собственников за капремонтом Недвижимость, 13:44
Немецкий генерал заявил о возможности России атаковать НАТО «уже завтра» Политика, 13:34