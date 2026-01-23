FT узнала, что глав компаний не выпускали из зала после речи Трампа
На приеме в честь президента США Дональда Трампа в Давосе более ста руководителей крупных компаний ожидали его появления около часа, после чего американский лидер выступил с речью, во многом повторившей предыдущие заявления, сообщила Financial Times со ссылкой на присутствующих на мероприятии.
По данным издания, часть топ-менеджеров, включая главу одного из крупнейших банков мира JPMorgan Chase Джейми Даймона и руководителя британской нефтегазовой компании Shell Ваэля Савана, покинули зал до приезда Трампа. Однако тем, кто остался, после его ухода не разрешали покинуть помещение почти 30 минут из-за требований протокола безопасности.
Один из участников рассказал, что некоторые гости не успевали на рейсы, но были вынуждены ждать. «Были люди, такие как [генеральный директор технологической компании Nvidia] Дженсен Хуанг, которым нужно было уехать, чтобы успеть на самолет, но им приходилось сидеть сложа руки», — заявил источник FT.
Другие собеседники издания отметили, что немногие американские бизнес-лидеры готовы публично критиковать Трампа, указывая на замкнутый круг его сторонников среди корпоративных элит.
Форум в Давосе проходит с 19 по 23 января, главной темой заявлен «Дух диалога». В мероприятии принимают участие более 60 лидеров стран и правительств, а также 55 министров экономики и финансов и свыше 800 представителей бизнеса.
Ранее Трамп подал иск на $5 млрд к JPMorgan Chase и Даймону, обвинив их в прекращении обслуживания его и связанных с ним компаний по политическим мотивам в 2021 году, сообщили CNN и Bloomberg.
Согласно иску, в феврале 2021 года банк уведомил Трампа о закрытии счетов с отсрочкой 60 дней, а решение было одобрено руководством банка и привело к отказу в сотрудничестве со стороны других финансовых организаций.
Иск был подан на следующий день после выступления Даймона в Давосе, где он раскритиковал предложение Трампа ограничить ставки по кредитным картам 10%.
