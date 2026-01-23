В Братске завели дело из-за выброса хлора на предприятии

Фото: СУ СК России по Иркутской области

В Братске возбудили уголовное дело после выброса хлора на деревообрабатывающем предприятии, где пострадали шесть работников. Об этом сообщили в СУ СК России по Иркутской области.

По версии следствия, в период с 21 по 22 января 2026 года на территории предприятия из-за нарушения установленных требований произошел выброс хлора, причинивший вред находившимся в помещении сотрудникам. Дело возбуждено по ст. 246 УК (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

30 декабря в Мордовии суд приговорил 38-летнего слесаря по ремонту технологических установок к двум годам принудительных работ с удержанием 10% заработка ежемесячно — по его вине отравились 37 человек.

Мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 247 УК (нарушение правил обращения с экологически опасными веществами). По данным следствия, в сентябре 2023 года в Краснослободске он нарушил технологический процесс при заправке газохранилища одорантом, что привело к сбросу опасного вещества.