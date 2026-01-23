 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Братске завели дело из-за выброса хлора на предприятии

Фото: СУ СК России по Иркутской области
Фото: СУ СК России по Иркутской области

В Братске возбудили уголовное дело после выброса хлора на деревообрабатывающем предприятии, где пострадали шесть работников. Об этом сообщили в СУ СК России по Иркутской области.

По версии следствия, в период с 21 по 22 января 2026 года на территории предприятия из-за нарушения установленных требований произошел выброс хлора, причинивший вред находившимся в помещении сотрудникам. Дело возбуждено по ст. 246 УК (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

На предприятии в Братске шесть рабочих пострадали из-за хлора
Общество
Фото:Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

30 декабря в Мордовии суд приговорил 38-летнего слесаря по ремонту технологических установок к двум годам принудительных работ с удержанием 10% заработка ежемесячно — по его вине отравились 37 человек.

Мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 247 УК (нарушение правил обращения с экологически опасными веществами). По данным следствия, в сентябре 2023 года в Краснослободске он нарушил технологический процесс при заправке газохранилища одорантом, что привело к сбросу опасного вещества.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский анонсировал встречу России, Украины и США в ОАЭ

ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей

Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок

Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности

«Лента» объявила о ребрендинге OBI

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Братск уголовное дело хлор отравление пострадавшие
Материалы по теме
Минздрав Якутии сообщил о состоянии детей, отравившихся хлором в бассейне
Общество
В Кирове посетители оздоровительного комплекса отравились парами хлора
Общество
В Екатеринбурге 31 человек отравился хлором в термальном комплексе
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 88,79 (-1,93) Инвестиции, 22 янв, 17:42 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 76,04 (-1,48) Инвестиции, 22 янв, 17:42
ЦБ отозвал лицензию у КБ «НМБ»: что делать его вкладчикам Инвестиции, 09:25
Склады теряют дефицит, но не привлекательность: куда смотреть инвесторуПодписка на РБК, 09:21
АСВ назвало дату начала выплат вкладчикам «Нового Московского банка» Финансы, 09:16
Названы районы Москвы — лидеры по росту цен на массовое жилье в 2025 году Недвижимость, 09:10
Удержать клиента без ущерба марже: как работает партнерский retentionПодписка на РБК, 08:53
В Красноярске похитили подростка и потребовали выкуп 30 млн руб. Общество, 08:48
ЦБ отозвал лицензию у «Нового Московского банка» Финансы, 08:42
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
В Братске завели дело из-за выброса хлора на предприятии Общество, 08:35
В Японии распустили нижнюю палату парламента в первый день ее работы Политика, 08:31
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
Уволенный разработчик может взыскать миллионы рублей. Как защитить кодПодписка на РБК, 08:30
Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай» Политика, 08:25
Карьерная травма: почему специалисты боятся откликаться на вакансииПодписка на РБК, 08:04
Переговоры России, США и Украины в ОАЭ. Спецэфир телеканала РБК Политика, 08:01