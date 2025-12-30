В Мордовии вынесли приговор слесарю, виновному в отравлении 37 человек
Суд в Мордовии приговорил 38-летнего слесаря по ремонту технологических установок к принудительным работам — по его вине отравились 37 человек, сообщили в региональном управлении СК.
«Назначено наказание в виде двух лет принудительных работ с удержанием 10% заработка ежемесячно», — говорится в сообщении.
Мужчина признан виновным в нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшем вред здоровью граждан (ч. 2 ст. 247 УК).
По данным следствия, 21 сентября 2023 года в Краснослободске во время заправки газохранилища одорантом, придающим природному газу резкий запах, осужденный нарушил технологический процесс, что привело к сбросу опасного вещества. В результате отравления в медучреждения обратились 37 человек, у всех был подтвержден легкий вред здоровью.
