В Мордовии виновника отравления 37 человек приговорили к принудительным работам

В Мордовии вынесли приговор слесарю, виновному в отравлении 37 человек

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Суд в Мордовии приговорил 38-летнего слесаря по ремонту технологических установок к принудительным работам — по его вине отравились 37 человек, сообщили в региональном управлении СК.

«Назначено наказание в виде двух лет принудительных работ с удержанием 10% заработка ежемесячно», — говорится в сообщении.

Мужчина признан виновным в нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшем вред здоровью граждан (ч. 2 ст. 247 УК).

По данным следствия, 21 сентября 2023 года в Краснослободске во время заправки газохранилища одорантом, придающим природному газу резкий запах, осужденный нарушил технологический процесс, что привело к сбросу опасного вещества. В результате отравления в медучреждения обратились 37 человек, у всех был подтвержден легкий вред здоровью.