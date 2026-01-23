 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В Японии распустили нижнюю палату парламента в первый день ее работы

Фото: Jia Haocheng / XinHua / Global Look Press
Фото: Jia Haocheng / XinHua / Global Look Press

В Японии приняли решение о роспуске нижней палаты парламента в первый день работы созыва, сообщает Yomiuri. В пятницу, 23 января, на пленарном заседании палаты представителей председатель Фукусиро Нукага зачитал императорский рескрипт о роспуске, после чего парламент официально прекратил работу.

На внеочередном заседании кабинета министров в тот же день были утверждены сроки досрочных выборов. Избирательная кампания стартует 27 января, голосование состоится 8 февраля.

Как сообщает издание, глава Либерально-демократической партии Японии (ЛДПЯ) Сюнъити Судзуки заявил о намерении правящей коалиции сохранить большинство мандатов, подчеркнув значимость политической стабильности для решения внутренних и внешних задач.

Роспуск нижней палаты парламента Японии означает прекращение полномочий всех депутатов палаты представителей. Новый состав парламента будет сформирован по итогам выборов в условиях короткой зимней кампании. Всего в нижней палате 465 мест, из которых 289 избираются по одномандатным округам и 176 по пропорциональным спискам.

Почему Япония приняла рекордный военный бюджет и на что его потратит
Политика
Фото:Koichi Kamoshida / Getty Images

Как отмечает Nippon, премьер-министр Японии Санаэ Такаити инициировала досрочные выборы в палату представителей для укрепления своих политических позиции и получения прямого мандата избирателей. Планово выборы должны были состояться осенью 2028 года.

Решение было принято на фоне затяжного кризиса правящей партии, начавшегося после коррупционных скандалов и серии электоральных неудач. В 2024–2025 годах ЛДПЯ утратила большинство сначала в нижней, затем в верхней палате парламента, а также потерпела поражение на выборах в Токио. Вслед за этим последовал распад многолетней коалиции с партией «Комэито».

Досрочные выборы рассматриваются как способ переформатировать расстановку сил в парламенте, ослабить влияние оппозиции и упростить реализацию программы правительства, включая рост оборонных расходов и экономическое стимулирование, пишет портал.

Авторы
Теги
Александра Озерова, Плугина Ирина
Япония правительство парламент роспуск
