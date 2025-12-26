Почему Япония приняла рекордный военный бюджет и на что его потратит Китай обвиняет Токио в попытке возродить милитаризм времен Второй мировой войны

Японское правительство представило проект бюджета на новый финансовый год, предусматривающий рекордные оборонные расходы. Зачем Токио наращивает военный потенциал и как на это реагируют его соседи — в статье РБК

Фото: Koichi Kamoshida / Getty Images

Какие вооружения планирует закупить и разработать Япония

26 декабря правительство Японии утвердило проект крупнейшего в послевоенной истории страны военного бюджета. Совокупные оборонные расходы в 2026 финансовом году (апрель 2026 года — март 2027 года) впервые превысят отметку в 9 трлн иен ($58 млрд). По сравнению с нынешним бюджетом, рассчитанным до апреля 2026 года, военные расходы вырастут примерно на 9,4%.

«Этот бюджет представляет собой абсолютный минимум, необходимый Японии для выполнения своих оборонных обязательств перед лицом самой суровой и сложной системы угроз в послевоенный период», — заявил министр обороны Синдзиро Коидзуми.

Согласно документам Министерства финансов и Министерства обороны Японии, общий объем оборонных ассигнований составит 9,035 трлн иен. Основную часть этой суммы — 8,809 трлн йен — составляют расходы в рамках Программы наращивания обороноспособности. Еще 226 млрд иен заложены на расходы, связанные с передислокацией и реорганизацией американских частей на территории Японии.

Более 970 млрд иен ($6,2 млрд) пойдут на развитие ракетного «сдерживания на расстоянии». В эту сумму входят 177 млрд иен ($1,13 млрд), которые будут направлены на закупку модернизированных противокорабельных ракет Type-12 с дальностью около 1000 км. Их первая партия будет развернута в префектуре Кумамото на юго-западе страны к марту следующего года. Более 30 млрд иен будет направлено на приобретение гиперзвуковых ракет.

Порядка 100 млрд иен планируется потратить на развертывание к марту 2028 года системы SHIELD, включающей крупные беспилотные аппараты для действий в воздухе, на воде и под водой. «Эта система позволит Японии внедрить новые методы ведения боевых действий, надежно защитить жизни личного состава и останавливать вторжения противника на острова непосредственно у побережья», — пояснил Коидзуми. Также планируется выделить более 160 млрд иен на совместную с Великобританией и Италией разработку истребителя нового поколения, который должен поступить на вооружение к 2035 году.

Наращивание оборонных расходов связано с курсом, обозначенным Токио в принятой в конце 2022 года Стратегии национальной безопасности. В этом документе японские власти объявили о намерении в течение пяти лет существенно усилить военный потенциал страны и довести оборонные расходы до уровня, сопоставимого с 2% ВВП. Бюджет на 2026 финансовый год стал четвертым по счету в рамках этой пятилетней программы. Проект оборонного бюджета — часть общего проекта государственного бюджета на 2026 финансовый год в размере 122,3 трлн иен. После утверждения кабинетом министров документ будет направлен в парламент, где ему предстоит пройти процедуру обсуждения и голосования. Для финансирования растущих военных расходов правительство планирует повысить корпоративные налоги и акцизы на табак, а также с 2027 года подоходный налог.

Как наращивание военных расходов связано с Китаем

Рекордное увеличение военного бюджета Японии происходит на фоне растущей напряженности в отношениях с Китаем. Пекин критически оценил этот шаг. «Вместо того чтобы заниматься рефлексией и сдерживать себя, японская сторона, напротив, планирует вновь значительно увеличить свой оборонный бюджет. Это еще более обнажает злонамеренные планы правых сил Японии, которые продвигают ремилитаризацию страны и стремятся возродить дух милитаризма», — заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

В начале ноября премьер-министр Японии Санаэ Такаити, выступая в парламенте, заявила, что потенциальный конфликт вокруг Тайваня способен создать для страны «ситуацию, угрожающую ее выживанию». Это определение, введенное в японское законодательство в 2015 году, позволяет правительству при вооруженном нападении на близкого союзника задействовать право на коллективную самооборону и привлечь к ней армию (Силы самообороны).

В Китае заявление Такаити восприняли как попытку обосновать возможное военное вмешательство и обвинили японские власти в пересечении «красных линий». В Пекине также напомнили о положениях Устава ООН, допускающих превентивные военные меры в отношении бывших стран «оси», если те возобновят агрессивную политику. Ответные меры КНР включили рекомендации гражданам воздержаться от поездок в Японию, запрет на импорт японских морепродуктов и ограничение культурных обменов.

В то же время в регионе возросла военная активность. В начале декабря истребитель ВВС КНР J-15 активировал системы наведения на японские F-15 в районе Окинавы, а Китай и Россия провели совместное воздушное патрулирование у западного побережья Японии. В ответ Япония провела совместные учения с США. Ситуация усугубилась после заявлений японских властей о возможном пересмотре политики в отношении ядерного оружия.

18 декабря неназванный высокопоставленный сотрудник администрации премьер-министра Японии, курирующий вопросы безопасности, в беседе с журналистами заявил, что стране необходимо обладать ядерным оружием. По его мнению, Япония «в конечном счете может полагаться только на себя» перед лицом ядерных угроз со стороны Китая, России и Северной Кореи. Он также выразил сомнение в способности США гарантировать надежное ядерное сдерживание. Чиновник отметил, что активных дискуссий по этому вопросу в правительстве на данный момент не ведется.

Эти высказывания подверглись критике не только со стороны Китая, но и японских оппозиционных партий, призвавших Такаити отправить чиновника в отставку. Официально в Японии, впрочем, опровергают планы обрести ядерное оружие. Это противоречит Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), к которому страна присоединилась в 1970 году. Но еще в конце ноября возглавляемая Такаити правящая Либерально-демократическая партия Японии (ЛДПЯ) начала внутреннее обсуждение возможного пересмотра ключевых документов в сфере безопасности, включая Стратегию национальной безопасности. В частности, рассматривается вариант исключения из них упоминания «трех неядерных принципов», согласно которым Япония обязуется не производить, не владеть и не допускать размещения ядерного оружия на своей территории.

В конце декабря о необходимости просмотреть эти положения заявил председатель исследовательского комитета ЛДПЯ по вопросам безопасности, бывший министр обороны Ицунори Онодэра. Он напомнил, что еще в 2010 году тогдашнее японское правительство сделало исключение в «трех неядерных принципах», предоставив своим преемникам право решать, следует ли разрешить американским военным кораблям, вооруженным ядерным оружием, заходить в японские порты в экстренной ситуации.