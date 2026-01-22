 Перейти к основному контенту
В Минпромторге назвали полезным для потомков сбор редкоземов из техники

Сюжет
Радио РБК
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Инициатива Минпромторга, в рамках которой планируется реализовать идею об извлечении редкоземельных металлов из старой техники, позволяет добыть их «с достаточно высокой экономической эффективностью», заявил в эфире Радио РБК замглавы ведомства Василий Шпак.

«Мы получаем ресурс, потому что концентрация металлов и цветных, и драгоценных, и редких, редкоземельных в электронной продукции значительно выше, чем в живой природе, в руде и так далее. И этот процесс, если технологии развивать в правильном направлении, позволяет извлекать и переиспользовать эти ресурсы с достаточно высокой экономической эффективностью», — рассказал он.

Шпак также отметил, что при таком подходе редкоземельные металлы «остаются в земле для использования будущими поколениями наших потомков».

«Такие производства надо создать. Надо расширять количество технологий, которые в этом направлении будут эффективными», — подчеркнул он.

Минпромторг накануне сообщил, что договорился о сотрудничестве с ассоциацией «Элематика» для создания в России системы переработки отслужившей электронной техники с целью «обеспечения промышленности вторичными редкоземельными металлами и снижения объемов отходов».

Президент России Владимир Путин в ноябре 2025 года поручил правительству утвердить «дорожную карту» долгосрочного развития добычи и производства редких и редкоземельных металлов. Ранее глава государства заявлял о необходимости стимулировать спрос на редкоземельные металлы в стране. «Нужно внедрять передовые технологии обогащения руды редких и редкоземельных металлов и их обработки. И конечно, стимулировать спрос на них внутри России на новых производствах», — сказал он.

В феврале 2025 года в пресс-службе Минприроды сообщили, что общие запасы 29 видов редких металлов в стране составляют 658 млн т. По данным ведомства, этих запасов достаточно и для закрытия текущих потребностей экономики, и на долгосрочную перспективу.

Авторы
Теги
Алина Нафикова
Редкоземельные металлы Минпромторг электроника
