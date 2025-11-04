Путин поручил утвердить дорожную карту по добыче редкоземельных металлов

Путин по итогам ВЭФ поручил до декабря утвердить «дорожную карту» развития добычи и производства редких и редкоземельных металлов. Ответственным назначен Мишустин

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил правительству России 1 декабря утвердить «дорожную карту» долгосрочного развития добычи и производства редких и редкоземельных металлов. Данное поручение глава государства дал по итогам Восточного экономического форума, перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

«С учетом ранее данных поручений утвердить план мероприятий («дорожную карту») по долгосрочному развитию добычи и производства редких и редкоземельных металлов... Срок — 1 декабря 2025 года», — говорится в сообщении.

Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

В ходе пленарного заседания Восточного экономического форума 5 сентября Путин заявил о необходимости стимулировать спрос на редкоземельные металлы в России. «Нужно внедрять передовые технологии обогащения руды редких и редкоземельных металлов и их обработки. И конечно, стимулировать спрос на них внутри России на новых производствах», — сказал он.

В конце февраля в Минприроды России сообщили, что общие запасы 29 видов редких металлов в стране составляют 658 млн т. По данным ведомства, этих запасов достаточно и для закрытия текущих потребностей экономики, и на долгосрочную перспективу.

В министерстве отметили, что к редким металлам относятся 14 видов (литий, цезий, цирконий, рубидий, бериллий, скандий, индий, галлий, германий, гафний, ванадий, ниобий, тантал, рений), а также группа из 15 видов редкоземельных металлов — их балансовые запасы составляют 28,5 млн т.

«Необходимо отметить, что в группу редкоземельных металлов входят 15 минералов (самарий, иттрий, лютеций, диспрозий, гольмий, эрбий, празеодим, тулий, лантан, церий, иттербий, тербий, неодим, гадолиний, европий, прометий) и все месторождения являются комплексными. То есть минералы могут добываться только вместе, в одной руде. А уже из руды минералы могут выделяться на отдельные компоненты», — уточнили в ведомстве.

В апреле китайские власти усилили режим экспортного контроля в отношении семи редкоземельных элементов (самарий, гадолиний, тербий, диспрозий, лютеций, скандий, иттрий) в ответ на торговые пошлины США. Этот шаг, как писала Financial Times, спровоцировал перебои в поставках для автопрома и других отраслей.

В феврале Путин сообщил о готовности России предложить другим странам проекты в области редкоземельных металлов. В числе потенциальных партнеров президент назвал США. В марте спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев рассказал, что Москва и Вашингтон начали обсуждать развитие таких проектов на территории России.