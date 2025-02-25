Поэтессу Полозкову внесли в список террористов и экстремистов

Вера Полозкова (внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Росфинмониторинг внес поэтессу Веру Полозкову в свой перечень террористов и экстремистов, следует из базы ведомства.

Полозкова в 2022 году уехала из России. Поэтесса раскритиковала начало военной операции на Украине.

Материал дополняется.