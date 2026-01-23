Психиатр объяснил популярность жанра «тру-крайм»

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Контент в жанре тру-крайм помогает многим людям снизить фоновую тревожность за счет выброса гормонов стресса в безопасных условиях, заявил психиатр и ведущий нескольких тру-крайм проектов Василий Бейнарович в эфире Радио РБК.

«В большей степени тот процент людей, которые смотрят «тру-крайм», — это люди, которые, наоборот, используют его как подавитель этого самого [тревожного] состояния. И там всё просто в плане гормонов для мозга. Потому что, когда мы испытываем стресс, у нас надпочечники вырабатывают адреналин, норадреналин и — наш старый добрый друг — кортизол. <…> В спокойных условиях, в домашних, вы вроде никуда не бежите и никого не бьёте. Но при этом у вас вырабатывается нужное вам количество, вы снижаете вот этот самый стресс и в покое продолжаете готовить борщ для мужа, слушая меня или моих коллег», — объяснил он.

Психиатр Наталья Керре ранее в эфире Радио РБК также отмечала, что тру-крайм можно рассматривать как способ разогнать тревожность искусственными средствами. По ее словам, жанр помогает потребителю «переключиться с бытовых проблем», а автору — привлечь внимание аудитории в условиях информационно перенасыщенного мира.

Популярность такого контента Бейнарович объясняет тем, что он дает людям понимание, где их может подстерегать опасность.

«Это ОБЖ — основы безопасности. Понимание, где подстерегает [опасность]», — пояснил он.

Психиатр назвал еще две причины популярности жанра: интерес людей к тому, что выходит за рамки нормального человеческого поведения, а также удаленность этих событий.

«Почему для многих из наших зрителей или слушателей очень бывает тяжело слушать отечественные истории? Потому что мы знаем эти гаражи, мы знаем эти подъезды, мы знаем эти дома. Слишком близко к нам», — добавил Бейнарович.

По его словам, он получает комментарии о том, что его зрители смотрят тру-крайм и «отфильтровывают информацию детям, чтобы показать, как обезопасить себя».

При этом психиатр отметил, что нет доказанных исследований, которые показали бы, что интерес к тру-крайму приводит к преступлениям. Он подчеркнул, что таким контентом «вдохновляются» люди, изначально имеющие дефект психики.

