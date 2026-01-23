 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Радио РБК⁠,
РАДИО
0

Психиатр объяснил популярность жанра «тру-крайм»

Психиатр Бейнарович назвал контент в жанре тру-крайм «основой безопасности»
Сюжет
Радио РБК
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Контент в жанре тру-крайм помогает многим людям снизить фоновую тревожность за счет выброса гормонов стресса в безопасных условиях, заявил психиатр и ведущий нескольких тру-крайм проектов Василий Бейнарович в эфире Радио РБК.

«В большей степени тот процент людей, которые смотрят «тру-крайм», — это люди, которые, наоборот, используют его как подавитель этого самого [тревожного] состояния. И там всё просто в плане гормонов для мозга. Потому что, когда мы испытываем стресс, у нас надпочечники вырабатывают адреналин, норадреналин и — наш старый добрый друг — кортизол. <…> В спокойных условиях, в домашних, вы вроде никуда не бежите и никого не бьёте. Но при этом у вас вырабатывается нужное вам количество, вы снижаете вот этот самый стресс и в покое продолжаете готовить борщ для мужа, слушая меня или моих коллег», — объяснил он.

Психиатр Наталья Керре ранее в эфире Радио РБК также отмечала, что тру-крайм можно рассматривать как способ разогнать тревожность искусственными средствами. По ее словам, жанр помогает потребителю «переключиться с бытовых проблем», а автору — привлечь внимание аудитории в условиях информационно перенасыщенного мира.

Популярность такого контента Бейнарович объясняет тем, что он дает людям понимание, где их может подстерегать опасность.

«Это ОБЖ — основы безопасности. Понимание, где подстерегает [опасность]», — пояснил он.

Психиатр назвал еще две причины популярности жанра: интерес людей к тому, что выходит за рамки нормального человеческого поведения, а также удаленность этих событий.

«Почему для многих из наших зрителей или слушателей очень бывает тяжело слушать отечественные истории? Потому что мы знаем эти гаражи, мы знаем эти подъезды, мы знаем эти дома. Слишком близко к нам», — добавил Бейнарович.

По его словам, он получает комментарии о том, что его зрители смотрят тру-крайм и «отфильтровывают информацию детям, чтобы показать, как обезопасить себя».

При этом психиатр отметил, что нет доказанных исследований, которые показали бы, что интерес к тру-крайму приводит к преступлениям. Он подчеркнул, что таким контентом «вдохновляются» люди, изначально имеющие дефект психики.

Главврач психиатрической больницы № 1 им. Алексеева (известна как «Кащенко») Георгий Костюк 12 января рассказал в эфире Радио РБК, с чем чаще всего москвичи обращаются за помощью к психологам и психиатрам: по его словам, основными причинами являются бессонница, жалобы на давление, проблемы с пищеварением и болевой синдром в области сердца.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский анонсировал встречу России, Украины и США в ОАЭ

ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей

Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок

Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности

«Лента» объявила о ребрендинге OBI

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Авторы
Теги
Алина Нафикова
При участии
Евгения Стогова
преступления психиатрия тревожность
Материалы по теме
Россияне стали чаще обращаться к психиатрам из-за трудоголизма
Общество
В «Кащенко» назвали основные жалобы москвичей при обращении к психиатрам
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 88,79 (-1,93) Инвестиции, 22 янв, 17:42 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 76,04 (-1,48) Инвестиции, 22 янв, 17:42
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
К тушению нефтебазы после удара БПЛА привлекли два пожарных поезда Политика, 12:37
На Украине сообщили, когда начнутся переговоры в Абу-Даби Политика, 12:35
Психиатр объяснил популярность жанра «тру-крайм»
РАДИО
 Общество, 12:34
От Москвы до Майами: как идут переговоры о мирном плане по Украине Политика, 12:31
Российские войска заняли село в Харьковской области Политика, 12:29
В Красноярском крае найден таксист, отвозивший пропавшего подростка Общество, 12:28
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil PRO, 12:25
Рублев проиграл в третьем круге Australian Open Спорт, 12:21
Зеленский озвучил повестку на переговорах в Абу-Даби Политика, 12:17
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 12:15
Генсека компартии Вьетнама То Лама переизбрали на второй срок Политика, 12:13
Прокуратура составила портрет московского преступника Общество, 12:09
Капризов принес «Миннесоте» победу в овертайме и побил клубный рекорд Спорт, 12:07