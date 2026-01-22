 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Росавиации рассказали, почему Boeing 747 не сумел вылететь из Магадана

Самолет не вылетел из Магадана в Москву из-за проблем с двигателем
Фото: Андрей Титов / Business Online / Global Look Press
Фото: Андрей Титов / Business Online / Global Look Press

Самолет Boeing 747, который должен был отправиться из Магадана в Москву, не вылетел, у него обнаружили проблемы с двигателем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

Ранее Дальневосточная транспортная прокуратура сообщала, что в Магадане самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при попытке взлета. На его борту находились 335 пассажиров. Никто, включая членов экипажа, не пострадал. Прокуратура начала проверку по факту инцидента с лайнером. После случившегося аэропорт закрыли.

«Россия» опровергла выкат самолета за пределы полосы в Магадане
Общество
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Рейс FV6290 выполняет авиакомпания «Россия». Самолет летает в аэропорт Шереметьево. В авиакомпании опровергли сообщение прокуратуры и заявили, что лайнер прекратил взлет «на начальном этапе разбега». Впоследствии его отбуксировали к зданию аэропорта. Сам полет осуществит резервный борт, который прилетит из Москвы.

Также расследования начали Росавиация и Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте российского СК. По данным управления, на борту находились 338 пассажиров и 15 членов экипажа.

Ксения Потрошилина
Самолеты авиация Росавиация Магадан двигатель неисправность
