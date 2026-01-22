 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Прокуратура сообщила о выкате самолета Магадан — Москва за пределы полосы

Авиакомпания опровергла выкат самолета за пределы полосы. Взлет прекратили из-за технической неисправности. На борту находились более 330 пассажиров, никто не пострадал
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Самолет, выполнявший рейс Магадан — Москва, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при попытке взлета, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура. На борту находились 335 пассажиров.

Причиной, по информации ведомства, стала техническая неисправность. Пассажиры и члены экипажа не пострадали.

Самолет, находившийся «на взлетно-посадочной полосе для набора скорости и подготовки к вылету по маршруту Магадан — Москва в связи с технической неисправностью был вынужден прервать полет», сообщили в прокуратуре.

Речь идет о рейсе FV6290 авиакомпании «Россия». Его выполняет самолет Boeing 747, который летает в аэропорт Шереметьево. Перевозчик сообщил, что «на начальном этапе разбега» 22 января лайнер по технической причине прекратил выполнение взлета.

Авиакомпания заявила, что информация о выкатывании самолета за пределы взлетно-посадочной полосы не соответствует действительности.

«В процессе торможения произошло сближение передней стойки шасси с фонарем освещения без пересечения пределов ВПП. Самолет был оперативно отбуксирован к зданию аэровокзала», — пояснили там.

Рейс будет выполнен на резервном борте, который прилетит из Москвы.

Аэропорт Магадана закрыли после случившегося, сообщила прокуратура. Один борт, летевший в Магадан из Хабаровска, был вынужден уйти на запасной аэродром в Петропавловск-Камчатский. Прокуратура начала проверку по факту инцидента с лайнером на полосе.

«Вылет из Магадана в Москву планируется на завтра, вылет хабаровских пассажиров в Магадан — сегодня по мере открытия аэропорта», — добавили в ведомстве.

Собственные расследования также начали Росавиация и Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте российского СК.

По данным последнего, на борту самолета находились 338 пассажиров и 15 членов экипажа.

«Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — добавили в ведомстве. Статья предусматривает ответственность вплоть до 15 лет лишения свободы в случае гибели людей, во всех подпунктах речь идет по меньшей мере о наличии пострадавших или о крупном ущербе.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Магадан Москва взлетно-посадочная полоса авиакомпания «Россия»
