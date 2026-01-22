«Россия» опровергла выкат самолета за пределы полосы в Магадане при взлете

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Самолет, выполнявший рейс FV6290 по маршруту Магадан — Москва, не выкатывался за пределы взлетно-посадочной полосы при взлете, информация об этом не соответствует действительности. Об этом говорится в поступившем РБК сообщении авиакомпании «Россия».

Рейс выполняет самолет Boeing 747 в аэропорт Шереметьево. Перевозчик сообщил, что «на начальном этапе разбега» 22 января лайнер по технической причине прекратил выполнение взлета. На борту находились более 330 пассажиров, они не пострадали.

«Информация о выкатывании самолета за пределы ВПП не соответствует действительности. В процессе торможения произошло сближение передней стойки шасси с фонарем освещения без пересечения пределов ВПП», — пояснили в компании.

О том, что самолет выкатился за пределы полосы при взлете, ранее сообщила прокуратура. Ведомство начало проверку по факту инцидента, также расследования инициировали СК и Росавиация.

Самолет отбуксировали к зданию аэропорта. Рейс выполнит резервный самолет, который прилетит из Москвы. По данным прокуратуры, вылет из Магадана в столицу запланирован на 23 января.

Пассажиры другого рейса из Хабаровска, ушедшего на запасной аэродром в Петропавловск-Камчатский из-за закрытия аэропорта Магадана, должны вылететь в пункт назначения сегодня, когда авиагавань откроют.