 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

«Россия» опровергла выкат самолета за пределы полосы в Магадане

«Россия» опровергла выкат самолета за пределы полосы в Магадане при взлете
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Самолет, выполнявший рейс FV6290 по маршруту Магадан — Москва, не выкатывался за пределы взлетно-посадочной полосы при взлете, информация об этом не соответствует действительности. Об этом говорится в поступившем РБК сообщении авиакомпании «Россия».

Рейс выполняет самолет Boeing 747 в аэропорт Шереметьево. Перевозчик сообщил, что «на начальном этапе разбега» 22 января лайнер по технической причине прекратил выполнение взлета. На борту находились более 330 пассажиров, они не пострадали.

«Информация о выкатывании самолета за пределы ВПП не соответствует действительности. В процессе торможения произошло сближение передней стойки шасси с фонарем освещения без пересечения пределов ВПП», — пояснили в компании.

Прокуратура сообщила о выкате самолета Магадан — Москва за пределы полосы
Общество
Фото:Сергей Карпухин / ТАСС

О том, что самолет выкатился за пределы полосы при взлете, ранее сообщила прокуратура. Ведомство начало проверку по факту инцидента, также расследования инициировали СК и Росавиация.

Самолет отбуксировали к зданию аэропорта. Рейс выполнит резервный самолет, который прилетит из Москвы. По данным прокуратуры, вылет из Магадана в столицу запланирован на 23 января.

Пассажиры другого рейса из Хабаровска, ушедшего на запасной аэродром в Петропавловск-Камчатский из-за закрытия аэропорта Магадана, должны вылететь в пункт назначения сегодня, когда авиагавань откроют.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Париж запросил проведение учений НАТО в Гренландии

Минфин оценил претензии по поводу царских долгов России на $225 млрд

«Билайн» добавил возможность смотреть YouTube без VPN для своих абонентов

Уиткофф анонсировал новую встречу с Путиным

Жители Гренландии запустили в соцсетях флешмоб против планов Трампа

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина, Герман Костринский Герман Костринский
авиакомпания «Россия» взлетно-посадочная полоса Магадан Москва
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 января
EUR ЦБ: 90,72 (-0,47) Инвестиции, 21 янв, 17:41 Курс доллара на 22 января
USD ЦБ: 77,52 (-0,31) Инвестиции, 21 янв, 17:41
Уиткофф выступил с заявлениями по Украине перед вылетом в Москву Политика, 10:21
Основатель «Делимобиля» открыл кредитную линию для погашения облигаций Инвестиции, 10:21
В Нижнекамске ученик в школе напал с ножом на уборщицу Общество, 10:20
«Россия» опровергла выкат самолета за пределы полосы в Магадане Общество, 10:14
В Госдуме вновь заверили в отсутствии планов штрафовать за работу с VPN Политика, 10:12
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:10
Рынок «невидимок»: кого уволят, а кого будут беречь компании в 2026 годуПодписка на РБК, 10:09
Как перестать тянуть все в одиночку?
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Число сделок в новостройках Москвы сократилось на 10% в 2025 году Недвижимость, 10:06
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
Киев вернул России тела двух военнослужащих, попавших в плен без ранений Политика, 10:00
Какой хочет видеть городскую среду молодежь. Исследование КБ «Стрелка» Недвижимость, 10:00
The Economist опубликовал обложку с Трампом на белом медведе верхом Политика, 09:54
Суд в Новокузнецке объяснил закрытие роддома, где погибли 9 детей Общество, 09:50
Дипломаты подтвердили, что в Стамбуле нашли тело погибшего пловца Общество, 09:48