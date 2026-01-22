Трамп пригрозил «поговорить» с Испанией из-за низких расходов на оборону

Дональд Трамп (Фото: Samuel Corum / Getty Images)

Президент Дональд Трамп заявил, что все союзники США по НАТО, кроме Испании, обязались увеличить расходы на оборону, и предупредил, что поговорит с Мадридом. Трамп выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Я добился практически от всех союзников по НАТО обязательств увеличить расходы на оборону до пяти процентов ВВП — от всех, кроме Испании», — сказал Трамп.

Он также задался вопросами, «что происходит с Испанией» и почему бы Мадриду не увеличить финансовый вклад. «Наверное, они хотят получить все бесплатно? Нам придется поговорить с Испанией», — сказал Трамп.

В конце июня 2025 года представители стран НАТО согласовали заявление, в котором договорились достичь цели в направлении 5% от ВВП на военные расходы к 2035 году.

В том же месяце Politico со ссылкой на дипломатов и чиновников альянса сообщило, что Испания из-за отказа повышать целевой показатель оборонных расходов до 5% стала самой большой «головной болью» НАТО.