Общество
В Иркутской области задержали 18-летнего подозреваемого в теракте

В Иркутской области правоохранительные органы задержали 18-летнего молодого человека по подозрению в подготовке теракта и поджоге объекта инфраструктуры. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее данным, подозреваемый стал жертвой мошеннической схемы. В конце сентября с юношей связался неизвестный, представившийся сотрудником организации по финансовому мониторингу, который убедил его, что семейные сбережения находятся под угрозой. В результате юноша взял деньги у своей бабушки и перевел их на указанный мошенником счет.

Следом ему позвонил другой аферист, на этот раз выдававший себя за сотрудника ФСБ России. Он сообщил, что перевод был направлен на финансирование украинской армии, и чтобы избежать уголовной ответственности, молодому человеку необходимо выполнить «специальное задание». Под давлением и угрозами юноша согласился участвовать в поджоге объекта инфраструктуры.

ФСБ и СК задержали четырех подростков по подозрению в теракте
Общество

Он успел поджечь одну подстанцию связи и направлялся к следующей цели, где и был задержан совместной группой сотрудников региональных управлений МВД и ФСБ. На момент задержания он уже успел сделать подкоп на одном из объектов и пытался скрыться в лесу при появлении оперативников.

По данному факту следователем Главного следственного управления ГУ МВД по Иркутской области возбуждено уголовное дело по пункту «а» части второй статьи 205 УК (теракт). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Задержанного взяли под стражу.

В декабре 2025 года в Иркутской области задержали еще одного местного жителя, которого подозревают в поджоге трансформаторной станции в микрорайоне. В результате пожара были обесточены 17 многоквартирных домов и два социально значимых объекта. Мужчину арестовали.

