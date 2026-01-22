 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Песков сообщил о важном совещании Путина по промышленности

Песков: Путин проведет важное совещание по вопросам электронной промышленности
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России )

Президент России Владимир Путин проведет совещание по вопросам электронной промышленности в России. Оно пройдет 22 января, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Путин проведет важное совещание по вопросам электронной промышленности в нашей стране», — сказал Песков журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Электронная промышленность — отрасль, развивающая электронную технику в стране. В 2018 году стало известно, что в России производится микроэлектроника по техпроцессу до 65 нанометров. В 2023 году появилась информация о строительстве фабрики по производству 28-нанометровых процессоров в России. Серийное производство таких микропроцессоров будет освоено в России к 2027 году.

Это совещание будет третьим за неделю. Ранее Путин провел встречу с правительством. Ее темой стали вопросы, озвученные в программе «Итоги года». Еще одно совещание прошло с членами Совета безопасности. Оно состоялось 19 января. Его проведение Песков анонсировал в тот же день.

