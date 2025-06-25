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Политика ,  
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ФСБ сообщила об аресте двух агентов молдавских спецслужб в Москве

В Москве задержаны и арестованы двое агентов спецслужб Молдавии, сообщила ФСБ.

По данным российской спецслужбы, они прибыли в российскую столицу «по документам прикрытия на вымышленные установочные данные». Они намеревались выполнять задания Службы информации и безопасности Молдавии, направленные против безопасности России, заявила ФСБ.

Против агентов завели дело по ст. 275.1 УК (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией).

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