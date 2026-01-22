Власти сообщили, кто должен просить продлить работу детсада до 20:00

Минпросвещения: детсады будут продлевать работу до 20:00 по запросу родителей

Фото: Наиль Фаттахов / ТАСС

Режим работы детских садов в России определяется самими образовательными организациями и может быть изменен с учетом занятости родителей. Об этом сообщило Министерство просвещения России.

«Конкретный режим работы группы устанавливается учреждением самостоятельно в соответствии с его локальным нормативным актом и может быть адаптирован по запросу родителей (законных представителей)», — сообщили в Минпросвещения.

В настоящее время, по данным министерства, большинство воспитанников — 91,9% — посещают группы полного дня, которые обычно работают с 8:00 до 19:00.

Но статистика Росстата на начало 2025 года показывала, что в стране функционировали 7,6 тыс. групп кратковременного пребывания (до 17:00), их посещали 89 тыс. детей. Работали 26,3 тыс. групп сокращенного дня (8–10 часов) для 400 тыс. ребят, 273 тыс. групп полного дня (10,5–12 часов) для почти 5,9 млн детей. Также были открыты 718 групп продленного дня (13–14 часов) для 15 тыс. воспитанников и 1,1 тыс. групп круглосуточного пребывания для 15 тыс. детей.

Группы круглосуточного пребывания, как отмечает Минпросвещения, есть в детских садах в Тульской, Волгоградской, Московской и Кемеровской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

На совещании с правительством 21 января президент России Владимир Путин предложил продлить работу ясельных групп и детских садов в России до 20:00. По его мнению, это поможет работающим матерям и мотивирует их как можно быстрее вернуться на работу. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заверил президента, что правительство поработает с губернаторами над этим вопросом.