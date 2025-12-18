В Думу внесли законопроект о выплате за отсутствие мест в детсадах

Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Депутаты от «Новых людей» внесли в Госдуму проект о ежемесячной выплате родителям, чьих детей не взяли в детский сад из-за отсутствия мест. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект предлагает дополнить ст. 8 закона «Об образовании» (полномочия органов государственной власти в сфере образования) новой частью. По ней региональные органы обязаны предоставлять ежемесячную выплату семьям с детьми от полутора до семи лет, которые были поставлены на учет для предоставления места в муниципальном детском саду, но получили отказ из-за отсутствия мест.

Размер и порядок выплаты будут устанавливается субъектами.

В пояснительной записке приведены данные мониторинга Минпросвещения. Так, 98,58% детей до трех лет имеют возможность посещать детский сад, но эта усредненная статистика не отражает реальную ситуацию: к примеру, в Якутии нехватка мест в детсадах оценивается в 89,63%, в Дагестане — в 65,85%.

В декабре Росстат опубликовал данные, согласно которым около половины регионов России (51) за девять месяцев 2025 года не ввели в строй ни одного детского сада или школы.

По данным «Анализа рынка дошкольного образования в России», за 2020–2024 годы в стране число воспитанников коммерческих детских садов уменьшилось на 7%, со 112 тыс. до 104 тыс. человек, поскольку увеличивается доступность мест в муниципальных дошкольных учреждениях.

В 2020 году в дошкольные образовательные учреждения, по данным Росстата, ходили почти 7,5 млн детей. При этом для них было выделено только 7,3 млн мест.