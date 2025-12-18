 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Политика⁠,
0

В Думу внесли законопроект о выплате за отсутствие мест в детсадах

«Новые люди» предложили ввести выплаты родителям, чьи дети не попали в детсад
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Депутаты от «Новых людей» внесли в Госдуму проект о ежемесячной выплате родителям, чьих детей не взяли в детский сад из-за отсутствия мест. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект предлагает дополнить ст. 8 закона «Об образовании» (полномочия органов государственной власти в сфере образования) новой частью. По ней региональные органы обязаны предоставлять ежемесячную выплату семьям с детьми от полутора до семи лет, которые были поставлены на учет для предоставления места в муниципальном детском саду, но получили отказ из-за отсутствия мест.

Размер и порядок выплаты будут устанавливается субъектами.

В пояснительной записке приведены данные мониторинга Минпросвещения. Так, 98,58% детей до трех лет имеют возможность посещать детский сад, но эта усредненная статистика не отражает реальную ситуацию: к примеру, в Якутии нехватка мест в детсадах оценивается в 89,63%, в Дагестане — в 65,85%.

В декабре Росстат опубликовал данные, согласно которым около половины регионов России (51) за девять месяцев 2025 года не ввели в строй ни одного детского сада или школы.

По данным «Анализа рынка дошкольного образования в России», за 2020–2024 годы в стране число воспитанников коммерческих детских садов уменьшилось на 7%, со 112 тыс. до 104 тыс. человек, поскольку увеличивается доступность мест в муниципальных дошкольных учреждениях.

В 2020 году в дошкольные образовательные учреждения, по данным Росстата, ходили почти 7,5 млн детей. При этом для них было выделено только 7,3 млн мест.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке

Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста

Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС

Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра

Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Дети Госдума детский сад

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 18 декабря
EUR ЦБ: 94,15 (+0,34) Инвестиции, 14:09 Курс доллара на 18 декабря
USD ЦБ: 80,38 (+0,95) Инвестиции, 14:09
Британия ввела санкции против «Татнефти» и «Русснефти» Политика, 14:23
Секс-блогера Сашу Казанцеву заочно приговорили к девяти годам колонии Политика, 14:23
Равиля Якубова назначили старшим тренером хоккейного «Динамо» Спорт, 14:20
Риелторы дали прогноз по ценам и спросу на жилье в Москве на 2026 год Недвижимость, 14:17
Песков рассказал о подготовке Путина к прямой линии Общество, 14:14
Канцлер Австрии призвал серьезно отнестись к опасениям Бельгии по активам Политика, 14:13
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Как трансформируется IT-ландшафт российского бизнеса Отрасли, 14:09
Сервис Drivee составил карту вежливости российских городов Компании, 14:00
Какие антиэйдж-технологии в косметологии ждут в ближайшие 5 лет РБК и КИТ МЕД, 14:00
Барщевский объяснил решение уйти с должности полпреда правительства в КС
РАДИО
 Политика, 13:59
Как «Щелкунчик» стал новогодним хитом: непростая история балета Стиль, 13:58
Госдума разрешила строить гостиницы на виноградниках Вино, 13:52
Суд арестовал напавшего на школьников в Одинцово подростка Общество, 13:50