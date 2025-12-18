В Думу внесли законопроект о выплате за отсутствие мест в детсадах
Депутаты от «Новых людей» внесли в Госдуму проект о ежемесячной выплате родителям, чьих детей не взяли в детский сад из-за отсутствия мест. Об этом сообщает ТАСС.
Законопроект предлагает дополнить ст. 8 закона «Об образовании» (полномочия органов государственной власти в сфере образования) новой частью. По ней региональные органы обязаны предоставлять ежемесячную выплату семьям с детьми от полутора до семи лет, которые были поставлены на учет для предоставления места в муниципальном детском саду, но получили отказ из-за отсутствия мест.
Размер и порядок выплаты будут устанавливается субъектами.
В пояснительной записке приведены данные мониторинга Минпросвещения. Так, 98,58% детей до трех лет имеют возможность посещать детский сад, но эта усредненная статистика не отражает реальную ситуацию: к примеру, в Якутии нехватка мест в детсадах оценивается в 89,63%, в Дагестане — в 65,85%.
В декабре Росстат опубликовал данные, согласно которым около половины регионов России (51) за девять месяцев 2025 года не ввели в строй ни одного детского сада или школы.
По данным «Анализа рынка дошкольного образования в России», за 2020–2024 годы в стране число воспитанников коммерческих детских садов уменьшилось на 7%, со 112 тыс. до 104 тыс. человек, поскольку увеличивается доступность мест в муниципальных дошкольных учреждениях.
В 2020 году в дошкольные образовательные учреждения, по данным Росстата, ходили почти 7,5 млн детей. При этом для них было выделено только 7,3 млн мест.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке
Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии
Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста
Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС
Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра
Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы