 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Путин поручил продлить работу детсадов, чтобы не мешать матерям работать

Владимир Путин поручил правительству продлить работу ясельных групп детских садов до 20:00 — это должно помочь работающим женщинам. Правительство обсудит этот вопрос с губернаторами
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Работу ясельных групп и детсадов в России нужно продлить до 20:00, чтобы у матерей была мотивация как можно быстрее вернуться на работу и не потерять квалификацию, заявил на совещании с правительством Владимир Путин.

«Очень важно для женщины после рождения ребенка как можно быстрее вернуться на работу, не потерять квалификацию. А что может помочь это сделать? Вот как раз ясельные группы, как раз продление нахождения ребенка в ясельных группах и в детских садах», — сказал он.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заверил президента, что правительство поработает с губернаторами над этим вопросом.

Ранее заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина заявила, что современные графики работы детских садов в стране не актуальны. По ее словам, детские сады должны работать до восьми часов вечера, а существующий график сильно устарел и не удовлетворяет потребности работающих родителей.

Владимир Путин и прежде призывал увеличить время работы детских садов. На прямой линии, 19 декабря 2025 года, президент сказал о необходимости создания ясельных групп при реновации детских садов.

Режим работы детских садов регулируется уставом самой организации и Санитарными правилами (СанПиН), определяющими разные типы групп. Дошкольные образовательные организации функционируют в режиме кратковременного пребывания (до 5 часов в день), сокращенного дня (8-10-часового пребывания), полного дня (10,5-12-часового пребывания), продленного дня (13-14-часового пребывания) и круглосуточного пребывания детей.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Париж запросил проведение учений НАТО в Гренландии

Минфин оценил претензии по поводу царских долгов России на $225 млрд

«Билайн» добавил возможность смотреть YouTube без VPN для своих абонентов

Уиткофф анонсировал новую встречу с Путиным

Жители Гренландии запустили в соцсетях флешмоб против планов Трампа

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Авторы
Теги
Персоны
Илья Трапезников
детский сад демография рабочие места ясли Россия
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Детский центр в Забайкальском крае временно закрыли из-за сальмонеллеза
Общество
Путин после жалобы пекарни «Машенька» обратился к министрам
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 января
EUR ЦБ: 90,72 (-0,47) Инвестиции, 17:41 Курс доллара на 22 января
USD ЦБ: 77,52 (-0,31) Инвестиции, 17:41
Сенатор Шейкин заявил о введении мер против Telegram Политика, 20:33
«США — двигатель планеты». Главное из выступления Трампа в Давосе Политика, 20:27
Сервисы мониторинга глюкозы включат в «белые списки» интернета Общество, 20:08
Казус «Машеньки»: как власти предложили донастроить льготы бизнесуПодписка на РБК, 20:07
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
Минтранс предложил закрепить в законе понятие «удаленный водитель» Общество, 19:38
«Манчестер Сити» вернет болельщикам деньги за гостевой матч в Норвегии Спорт, 19:38
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
Экс-мэра Одессы освободили из-под домашнего ареста Политика, 19:31
Путин после жалобы пекарни «Машенька» обратился к министрам Бизнес, 19:27
Аэропорты Краснодара, Геленджика и Сочи закрыли для полетов Политика, 19:25
В завалах на месте удара дрона в Адыгее нашли фрагменты тела погибшего Политика, 19:23
«На три с плюсом»: инвестиции в недвижимость едва ли превысят ₽1 трлн Недвижимость, 19:23
В Федерации рестораторов заявили о росте числа кафе и ресторанов в Москве Общество, 19:14
Berkshire Hathaway задумалась о продаже доли в Kraft Heinz на $7,7 млрд Инвестиции, 19:11