Путин поручил продлить работу детсадов, чтобы не мешать матерям работать

Владимир Путин поручил правительству продлить работу ясельных групп детских садов до 20:00 — это должно помочь работающим женщинам. Правительство обсудит этот вопрос с губернаторами

Работу ясельных групп и детсадов в России нужно продлить до 20:00, чтобы у матерей была мотивация как можно быстрее вернуться на работу и не потерять квалификацию, заявил на совещании с правительством Владимир Путин.

«Очень важно для женщины после рождения ребенка как можно быстрее вернуться на работу, не потерять квалификацию. А что может помочь это сделать? Вот как раз ясельные группы, как раз продление нахождения ребенка в ясельных группах и в детских садах», — сказал он.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заверил президента, что правительство поработает с губернаторами над этим вопросом.

Ранее заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина заявила, что современные графики работы детских садов в стране не актуальны. По ее словам, детские сады должны работать до восьми часов вечера, а существующий график сильно устарел и не удовлетворяет потребности работающих родителей.

Владимир Путин и прежде призывал увеличить время работы детских садов. На прямой линии, 19 декабря 2025 года, президент сказал о необходимости создания ясельных групп при реновации детских садов.

Режим работы детских садов регулируется уставом самой организации и Санитарными правилами (СанПиН), определяющими разные типы групп. Дошкольные образовательные организации функционируют в режиме кратковременного пребывания (до 5 часов в день), сокращенного дня (8-10-часового пребывания), полного дня (10,5-12-часового пребывания), продленного дня (13-14-часового пребывания) и круглосуточного пребывания детей.