Гладков: более 1,7 тыс. человек отселили в Белгороде из-за извлечения боеприпаса

Более 1,7 тыс. человек переселили в Белгороде, где специалисты пытаются извлечь боеприпас. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

На месте работают специалисты МЧС и взрывотехники Министерства обороны, задействована тяжелая техника. Власти города развернули оперативный штаб.

По данным губернатора, в пункте временного размещения находятся около 50 жителей. В районе проведения работ перекрыто движение транспорта по улице Губкина — от Спортивной до Буденного.

Гладков вечером 21 января сообщил, что обнаружена воронка от боеприпаса. Он заявил, что погибших и пострадавших нет, но принято решение вывезти жителей близлежащих домов в безопасное место. Оперативные и городские службы проводили поквартирный обход и организовывали вывоз жителей.

В утреннем видеообращении 21 января Гладков рассказал о сложной ситуации в Белгородской области после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). 20 января над Белгородом и Белгородским районом силы ПВО отразили атаку воздушных целей. Были повреждены объекты энергетического комплекса, а также частные дома и автомобили.