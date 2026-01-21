Гладков сообщил о ЧП в Белгороде

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

В Белгороде на улице Губкина обнаружена воронка от боеприпаса. Пострадавших и жертв нет, но жильцов близлежащих домов вывезут в безопасное место, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, оперативные и городские службы проводят поквартирный обход и организуют вывоз жителей. «ЧП в Белгороде. <…> На месте происшествия работают все экстренные службы», — написал он.

В утреннем видеообращении 21 января Гладков рассказал о сложной ситуации в Белгородской области после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так, 20 января над Белгородом и Белгородским округом ПВО отразила атаку воздушных целей. Были повреждены предприятия, входящие в энергетический комплекс региона, а также частные дома и авто.

