Политика⁠,
0

Трамп рассмешил зал в Давосе словами о друзьях и врагах

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Denis Balibouse / Reuters)

Президент США Дональд Трамп в начале своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе рассмешил зал словами о том, что среди присутствующих у него много друзей и несколько врагов, передает корреспондент РБК.

«Приятно снова быть в прекрасном Давосе, в Швейцарии, и обращаться к столь уважаемым бизнес-лидерам — стольким друзьям и нескольким врагам», — сказал президент США.

Зал отреагировал смехом на слова Трампа.

Далее Трамп напомнил присутствующим о своих достижениях за год президентства и перечислил их.

Трамп прибыл на Всемирный экономический форум в Давосе
Политика
Дональд Трамп

Форум проходит с 19 по 23 января, главной темой заявлен «Дух диалога». В мероприятии принимают участие более 60 лидеров стран и правительств, а также 55 министров экономики и финансов и свыше 800 представителей бизнеса.

Трамп прибыл на форум на несколько часов позже запланированного. Причиной задержки стала необходимость пересадки президента США на запасной борт после того, как в его самолете были обнаружены проблемы с электропроводкой.

Перед тем как вылететь, Трамп заявил, что не имеет понятия о том, что произойдет на форуме.

