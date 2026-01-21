 Перейти к основному контенту
0

На юге Москвы в высотном жилом доме загорелась квартира

Сюжет
Новости Москвы

На юге Москвы в высотном жилом доме загорелась квартира
Video

Пожар вспыхнул в квартире дома № 11 по Гурьевскому проезду на юге Москвы. Об этом РБК сообщили в ГУ МЧС по Москве.

По данным ведомства, в одной из квартир загорелись личные вещи и мебель. Сотрудники МЧС смогли локализовать огонь, ведется ликвидация возгорания. Информацию о пострадавших ведомство не привело.

Судя по видео, пожар произошел на 15-м этаже. Огонь охватил балкон одной из квартир, из окон выбивается черный дым. На одном из роликов слышен хлопок. Как сообщило агентство «Москва» со ссылкой на источник, при пожаре пострадал один человек.

В Адыгее после удара дрона начался пожар
Политика

На прошлой неделе возгорание произошло в доме № 5 строение 1 по Татарской улице в центре Москвы. В здании 1926 года постройки загорелись перекрытия и перегородки на пятом этаже. Двое жильцов самостоятельно эвакуировались из подъезда.

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
