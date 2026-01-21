На юге Москвы в высотном жилом доме загорелась квартира

Video

Пожар вспыхнул в квартире дома № 11 по Гурьевскому проезду на юге Москвы. Об этом РБК сообщили в ГУ МЧС по Москве.

По данным ведомства, в одной из квартир загорелись личные вещи и мебель. Сотрудники МЧС смогли локализовать огонь, ведется ликвидация возгорания. Информацию о пострадавших ведомство не привело.

Судя по видео, пожар произошел на 15-м этаже. Огонь охватил балкон одной из квартир, из окон выбивается черный дым. На одном из роликов слышен хлопок. Как сообщило агентство «Москва» со ссылкой на источник, при пожаре пострадал один человек.

На прошлой неделе возгорание произошло в доме № 5 строение 1 по Татарской улице в центре Москвы. В здании 1926 года постройки загорелись перекрытия и перегородки на пятом этаже. Двое жильцов самостоятельно эвакуировались из подъезда.