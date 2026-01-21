Умер сбежавший из Сирии дядя Башара Асада
Бывший вице-президент Сирии Рифат Асад умер в возрасте 88 лет, сообщает Al Arabiya.
Он скончался в Объединенных Арабских Эмиратах, куда прибыл после свержения его племянника Башара Асада в конце 2024-го.
Рифат Асад — младший брат бывшего лидера Сирии Хафеза Асада, руководившего страной с 1971 по 2000 год. В 1983 году он предпринял неудачную попытку государственного переворота и сбежал за границу. Несмотря на это, в период с 1984 по 1998 год он занимал должность вице-президента Сирии. В 2021-м Башар Асад позволил своему дяде вернуться на родину, чтобы избежать тюремного заключения во Франции, при условии, что тот не будет заниматься политической деятельностью.
Парижский суд в 2020-м приговорил Рифата Асада к четырем годам заключения за махинации в сфере недвижимости и растрату бюджетных средств из сирийского правительства в период между 1996 и 2016 годами. Суд постановил конфисковать имущество политика во Франции, которое оценивалось в €100 млн, а также имущество на сумму €29 млн в Лондоне.
Тем временем Швейцария официально предъявила Асаду обвинения в военных преступлениях, связанных с подавлением восстания в Хаме в 1982 году, и передала дело в Федеральный уголовный суд. Однако в марте 2024-го инстанция сообщила о возможности прекращения уголовного дела против Асада из-за его болезни. Какой именно — не уточнялось.
По данным прокуратуры, Асад совершил преступления в качестве «командующего операцией». Следствие считает, что там могли погибнуть до 60 тыс. мирных жителей.
