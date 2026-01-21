 Перейти к основному контенту
Падение режима Асада⁠,
Умер сбежавший из Сирии дядя Башара Асада

Дядя Башара Асада Рифат умер в ОАЭ на 89-м году жизни
Падение режима Асада
Бывший вице-президент Сирии Рифат Асад умер в ОАЭ, ему было 88 лет. После свержения его племянника Башара Асада в 2024-м он сбежал из страны. До этого политик также много лет провел в изгнании из-за попытки госпереворота
Рифат Асад
Рифат Асад (Фото: Michel Euler / AP / ТАСС)

Бывший вице-президент Сирии Рифат Асад умер в возрасте 88 лет, сообщает Al Arabiya.

Он скончался в Объединенных Арабских Эмиратах, куда прибыл после свержения его племянника Башара Асада в конце 2024-го.

Рифат Асад — младший брат бывшего лидера Сирии Хафеза Асада, руководившего страной с 1971 по 2000 год. В 1983 году он предпринял неудачную попытку государственного переворота и сбежал за границу. Несмотря на это, в период с 1984 по 1998 год он занимал должность вице-президента Сирии. В 2021-м Башар Асад позволил своему дяде вернуться на родину, чтобы избежать тюремного заключения во Франции, при условии, что тот не будет заниматься политической деятельностью.

Парижский суд в 2020-м приговорил Рифата Асада к четырем годам заключения за махинации в сфере недвижимости и растрату бюджетных средств из сирийского правительства в период между 1996 и 2016 годами. Суд постановил конфисковать имущество политика во Франции, которое оценивалось в €100 млн, а также имущество на сумму €29 млн в Лондоне.

Суд в Швейцарии заявил о возможности закрыть дело против дяди Асада
Политика
Башар Асад

Тем временем Швейцария официально предъявила Асаду обвинения в военных преступлениях, связанных с подавлением восстания в Хаме в 1982 году, и передала дело в Федеральный уголовный суд. Однако в марте 2024-го инстанция сообщила о возможности прекращения уголовного дела против Асада из-за его болезни. Какой именно — не уточнялось.

По данным прокуратуры, Асад совершил преступления в качестве «командующего операцией». Следствие считает, что там могли погибнуть до 60 тыс. мирных жителей.

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
