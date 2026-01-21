 Перейти к основному контенту
0

Артемьев предложил временно разрешить экспорт бензина и солярки

Артемьев предложил временно разрешить производителям экспортировать бензин
Игорь Артемьев
Игорь Артемьев (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Глава Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Игорь Артемьев предложил временно разрешить компаниям-производителям экспортировать российский бензин и дизельное топливо. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, передает корреспондент РБК.

Он отметил, что окончательное решение остается за правительством, однако текущая ситуация позволяет ненадолго «отпустить» экспорт бензина.

«Я думаю, что сейчас можно отпустить экспорт и разрешить компаниям-производителям экспортировать и дизельное топливо, и бензин, но в отношении бензина такое разрешение будет, на мой взгляд, носить краткосрочный характер», — сказал он и объяснил, что даже с учетом белорусских партнеров России нужно иметь «подушку безопасности», чтобы избежать серьезного роста цен. В отношении дизельного топлива, утверждает Артемьев, такие ограничения не нужны.

Он отметил, что в период пониженного спроса экспорт позволит компаниям разгрузиться и обеспечить дополнительный доход.

«Сейчас нужно разгрузить ряд наших заводов, потому что в период пониженного спроса, в декабре и январе, перегружены многие заводы, в том числе бензинами и дизельным топливом. Нужно вывезти это за рубеж, чтобы заработать деньги. Нужно разгрузиться, а потом по дизелю [разрешение на экспорт. — РБК] и останется, а по бензину, я думаю, что какие-то ограничения уже будут нужны примерно в апреле», — подытожил Артемьев.

Российские власти рассмотрят вопрос снятия запрета на экспорт бензина
Экономика
Фото:Замир Усманов / Global Look Press

В прошлом году правительство третий раз подряд продлило запрет на экспорт топлива из страны до 28 февраля для контроля цен на бензин и из-за сообщений о нехватке топлива в ряде российских регионов. Экспорт дизеля, судового топлива и прочих газойлей, в том числе приобретенных на биржевых торгах, был также ограничен до 28 февраля.

В январе ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источник из отрасли сообщили, что власти обсуждают возможность снятия ограничений на экспорт бензина для производителей с 1 февраля.

Полина Елисова, Александра Озерова
Игорь Артемьев бензин экспорт бензина Санкт-Петербург
