Общество⁠,
0

Бывшего студента приговорили к 13 годам за нападение с ножом в техникуме

Бывшего студента осудили на 13 лет за нападение на преподавателей в Архангельске
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Северный флотский военный суд приговорил 18-летнего жителя Архангельска к 13 годам лишения свободы по делу о нападении на преподавателей и учащихся образовательной организации. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, бывший студент Архангельского техникума строительства и экономики, будучи недовольным результатами своего обучения и считая отношение преподавателей к себе предвзятым, спланировал нападение.

Он разместил в Сети сообщение о намерении совершить массовое убийство, а на следующий день, вооружившись ножом, напал на бывших преподавателей. Кроме этого он покушался на жизнь двух студентов, пытавшихся его задержать. Подсудимый полностью признал свою вину.

Общество
Фото:СУ СК Российской по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

Суд установил, что молодой человек разделял идеологию международной террористической организации, распространял в интернете и среди учащихся материалы с пропагандой насилия. Он также создал видеоролик с моделированием нападения на учебное заведение.

18-летний житель Архангельска признан виновным в участии в террористической организации, а также в покушении на убийство четырех человек по мотивам идеологической ненависти и в связи с выполнением лицами общественного долга.

Суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы, первые два года он будет отбывать в тюрьме, а оставшуюся часть — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.

