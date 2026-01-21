Бывшего студента осудили на 13 лет за нападение на преподавателей в Архангельске

Бывшего студента приговорили к 13 годам за нападение с ножом в техникуме

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Северный флотский военный суд приговорил 18-летнего жителя Архангельска к 13 годам лишения свободы по делу о нападении на преподавателей и учащихся образовательной организации. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, бывший студент Архангельского техникума строительства и экономики, будучи недовольным результатами своего обучения и считая отношение преподавателей к себе предвзятым, спланировал нападение.

Он разместил в Сети сообщение о намерении совершить массовое убийство, а на следующий день, вооружившись ножом, напал на бывших преподавателей. Кроме этого он покушался на жизнь двух студентов, пытавшихся его задержать. Подсудимый полностью признал свою вину.

Суд установил, что молодой человек разделял идеологию международной террористической организации, распространял в интернете и среди учащихся материалы с пропагандой насилия. Он также создал видеоролик с моделированием нападения на учебное заведение.

18-летний житель Архангельска признан виновным в участии в террористической организации, а также в покушении на убийство четырех человек по мотивам идеологической ненависти и в связи с выполнением лицами общественного долга.

Суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы, первые два года он будет отбывать в тюрьме, а оставшуюся часть — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.