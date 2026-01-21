Джиган оспорит брачный договор с Самойловой из-за «уязвимого» состояния
Рэпер Джиган (Денис Устименко) решил оспорить брачный договор с блогером Оксаной Самойловой, поскольку подписал его в уязвимом состоянии, сообщил РБК адвокат артиста Сергей Жорин.
«В рамках бракоразводного процесса мы подали встречный иск о признании брачного договора недействительным и разделе совместно нажитого имущества», — уточнил Жорин. Договор предусматривал переход всего совместного имущества Самойловой после развода.
В ноябре прошлого года мировой судья Москвы предоставил Самойловой и Джигану два месяца для примирения в рамках бракоразводного процесса. Самойлова публично отреагировала на это решение, заявив, что не готова к примирению.
6 октября 2025 года Самойлова подала заявление о разводе с Джиганом. Супруги были женаты с декабря 2012 года. За это время у них родились четверо детей: дочери Ариела, Лея и Майя, а также сын Давид.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7
Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями
Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США
Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом
Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая
Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика