Джиган оспорит брачный договор с Самойловой из-за «уязвимого» состояния

Оксана Самойлова и Джиган (Денис Устименко) (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Рэпер Джиган (Денис Устименко) решил оспорить брачный договор с блогером Оксаной Самойловой, поскольку подписал его в уязвимом состоянии, сообщил РБК адвокат артиста Сергей Жорин.

«В рамках бракоразводного процесса мы подали встречный иск о признании брачного договора недействительным и разделе совместно нажитого имущества», — уточнил Жорин. Договор предусматривал переход всего совместного имущества Самойловой после развода.

В ноябре прошлого года мировой судья Москвы предоставил Самойловой и Джигану два месяца для примирения в рамках бракоразводного процесса. Самойлова публично отреагировала на это решение, заявив, что не готова к примирению.

6 октября 2025 года Самойлова подала заявление о разводе с Джиганом. Супруги были женаты с декабря 2012 года. За это время у них родились четверо детей: дочери Ариела, Лея и Майя, а также сын Давид.