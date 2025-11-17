 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Самойлова ответила на предложение Джигана помириться

Оксана Самойлова заявила об отказе от примирения с Джиганом
Джиган и Оксана Самойлова
Джиган и Оксана Самойлова (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Оксана Самойлова публично отреагировала на решение мирового судьи Москвы, предоставившего двухмесячный срок для примирения с рэпером Джиганом (Денисом Устименко) в рамках бракоразводного процесса, заявив, что не готова к примирению. Об этом Оксана Самойлова сообщила журналистам, передает «РИА Новости».

«Суд дал два месяца на примирение. Я на него не готова», — заявила Самойлова.

Модель Оксана Самойлова подала на развод с рэпером Джиганом
Общество
Джиган и&nbsp;Оксана Самойлова

6 октября 2025 года блогер и модель Оксана Самойлова подала заявление о расторжении брака с рэпером Джиганом (Денисом Устименко). Документ был зарегистрирован в канцелярии мирового суда Москвы с 9 октября.

Супруги состояли в браке с декабря 2012 года. За время совместной жизни у пары родилось четверо детей — дочери Ариела, Лея и Майя, а также сын Давид.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Орбан ответил на вопрос, является ли он троянским конем Путина

Глава войск США в Южной Корее назвал полуостров хабом против России

Bloomberg сообщил о росте цен на АЗС в США из-за санкций против России

Эксперты оценили риск зарядки телефонов в общественных местах

Какие страны для изгнания Мадуро выбирают в США — Politico

Трамп поддержал принятие законопроекта с санкциями против России
Авторы
Теги
Персоны
Антонина Сергеева
Джиган развод блогеры
Денис Джиган Устименко-Вайнштейн фото
Денис Джиган Устименко-Вайнштейн
певец, рэп-исполнитель
2 августа 1985 года
Материалы по теме
Модель Оксана Самойлова подала на развод с рэпером Джиганом
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 ноября
EUR ЦБ: 95,1 (+1,4) Инвестиции, 09:53 Курс доллара на 15 ноября
USD ЦБ: 81,13 (+0,53) Инвестиции, 09:53
Экс-сотрудник Пентагона заявил о начале «третьей ядерной эры» Политика, 12:19
С начала года в Москве снесли свыше 200 домов по программе реновации Город, 12:15
Минобороны сообщило о взятии под контроль трех сел Политика, 12:15
Интерес жителей регионов к сделкам с недвижимостью в Москве упал на 41% Недвижимость, 12:12
В Дубае пройдут переговоры по экспорту российских истребителей Су-57 Технологии и медиа, 12:09
Академик РАН рассказал о миссии по поиску «примитивной жизни» на Венере Технологии и медиа, 12:06
Зарубежные инвестиции без инфраструктурного риска: страновые индексы #всенабиржу!, 12:04
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Экс-премьера Бангладеш Шейх Хасину приговорили к смертной казни Политика, 12:04
Белоусов рассказал о продвижении войск России на ореховском направлении Политика, 12:02
Как аэропорт Шереметьево совершенствует корпоративные коммуникации РБК Компании, 12:00
Каир-2025: фильмы про эмиграцию, феминизм и анорексию Стиль, 12:00
На трассе «Дон» в ушедшей в занос машине погибли четыре человека Общество, 11:54
Казахстан разрешит оборот криптовалют и работу бирж по лицензии Крипто, 11:50
Зачем нужна страховка при IPO Отрасли, 11:49