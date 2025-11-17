Самойлова ответила на предложение Джигана помириться

Оксана Самойлова заявила об отказе от примирения с Джиганом

Джиган и Оксана Самойлова (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Оксана Самойлова публично отреагировала на решение мирового судьи Москвы, предоставившего двухмесячный срок для примирения с рэпером Джиганом (Денисом Устименко) в рамках бракоразводного процесса, заявив, что не готова к примирению. Об этом Оксана Самойлова сообщила журналистам, передает «РИА Новости».

«Суд дал два месяца на примирение. Я на него не готова», — заявила Самойлова.

6 октября 2025 года блогер и модель Оксана Самойлова подала заявление о расторжении брака с рэпером Джиганом (Денисом Устименко). Документ был зарегистрирован в канцелярии мирового суда Москвы с 9 октября.

Супруги состояли в браке с декабря 2012 года. За время совместной жизни у пары родилось четверо детей — дочери Ариела, Лея и Майя, а также сын Давид.