Политика
0

В Думу внесут проект о проверке судом решения об этапировании при жалобе

«Новые люди» внесут в Госдуму законопроект о том, что если фигурант дела заявляет о риске насилия в случае его перевода в другой регион, перевод допускается только после проверки заявления и с согласия суда. Об этом РБК сообщили в партии.

Авторы предлагают дополнить статью 125 УПК новой частью 7, «в соответствии с которой в случае, если лицо, которое задержано по подозрению в совершении преступления либо привлечено в качестве обвиняемого, подлежит переводу в другой субъект Российской Федерации в связи с расследованием уголовного дела, заявление такого лица о наличии угрозы его жизни и здоровью в результате такого перевода, жалоба на советующие действия (бездействие) или решения должностного лица подлежат обязательному рассмотрению судом до исполнения решения о переводе», говорится в пояснительной записке.

Правительство внесло в Думу новый пакет мер по борьбе с мошенниками
Общество
Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Они упоминают случаи, когда правоохранительные органы возбуждают уголовное дело в регионе, откуда происходит гражданин, с целью принудительного возвращения его туда. В результате подозреваемого или обвиняемого этапируют под стражей в другой регион часто против своей воли. «Такие перемещения нередко используются как инструмент давления. Особенно остро проблема проявляется в некоторых субъектах, где обвиняемых переводят для проведения следствия в условиях, сопряженных с риском незаконного насилия или жестокого обращения. При этом подобные действия фактически не могут быть своевременно обжалованы в суде, что оставляет граждан без эффективной защиты от произвольного этапирования в регион, где гражданину может грозить опасность», — поясняют депутаты.

В соответствии со статьей 32 УПК, дело подлежит рассмотрению судом по месту совершения преступления, за исключением ряда случаев. В результате если расследование начато в одном регионе, то для следственных действий и суда подозреваемый или обвиняемый обычно туда и доставляется.

«Отдельной процедуры проверки таких решений на предмет обеспечения безопасности личности задержанного не предусмотрено. Жалоба, поданная в порядке ст. 125 УПК РФ на действия должностных лиц, сама по себе не приостанавливает исполнение решения о переводе, если суд не успел ее рассмотреть. В результате перевод может быть осуществлен до судебной проверки, что впоследствии делает рассмотрение жалобы формальностью и не устраняет допущенных рисков», — говорят авторы.

Законопроектом предлагается обязать приостанавливать исполнение решения об этапировании подозреваемого или обвиняемого в иной регион до тех пор, пока суд не рассмотрит по существу жалобу об угрозе насилия. Перевод будет возможен только после проверки заявления о наличии угрозы и с согласия суда. «Таким образом, новый механизм вводит необходимый предварительный судебный контроль и предотвращает возможное нарушение прав гражданина до этапирования», — отмечается в записке.

Авторы также ссылаются на постановление Конституционного суда от 20.01.2023 № 3-П, в котором разъясняется, что «изменение места содержания под стражей затрагивает конституционные права граждан и подлежит судебному контролю». В частности, КС считает, что подозреваемый или обвиняемый должен иметь возможность защитить свои права в суде в случае перевода, а решение следователя об этапировании должно проверяться судом «хотя бы по жалобе».

«Введение судебного контроля на этапе принятия решения о переводе обвиняемых и подозреваемых будет способствовать более тщательному рассмотрению индивидуальных обстоятельств дела, не допуская перевод гражданина в регион, где ему может угрожать опасность», — заключили авторы.

В январе в Ингушетии завели уголовное дело по факту противоправных действий в отношении местной жительницы после ситуации с 21-летней Айной Манькиевой, которая уехала в Москву и пожаловалась на насилие со стороны родственников. По какой статье ведется расследование, не уточняется.

Правозащитная группа «Марем» в середине января сообщила, что Манькиева подвергалась насилию в семье и сбежала из дома еще в апреле. В начале 2026 года ее объявили в розыск как подозреваемую по статье о краже, после того как заявление на нее написала мать. По показаниям последней, дочь украла 20 тыс. руб.

По словам правозащитников, Манькиеву в рамках расследования собирались передать ингушским оперативникам, она провела ночь в отделении полиции в Свиблово, а также написала заявление с требованием возбудить уголовное дело против родственников. Днем 15 января в «Марем» рассказали, что девушка покинула отделение полиции.

Журналистка Ксения Собчак позже опубликовала видео с Манькиевой. Та сказала, что с ней все в порядке и она находится в безопасности.

Мария Лисицына, Елена Чернышова
Новые люди законопроект суд следователи обвиняемый подозреваемый Госдума уголовное дело
