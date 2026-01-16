 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
СК завел дело после жалобы на семью сбежавшей из Ингушетии девушки

21-летняя Айна Манькиева уехала от родственников из Ингушетии в Москву, обвинила их в насилии и попросила возбудить уголовное дело. Саму девушку семья обвинила в краже, она провела ночь в отделении полиции, но потом ее отпустили
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

В Ингушетии завели уголовное дело по факту противоправных действий в отношении местной жительницы после ситуации с 21-летней Айной Манькиевой, которая уехала в Москву и пожаловалась на насилие со стороны родственников. Об этом сообщает управление Следственного комитета по республике. По какой статье ведется расследование, в сообщении не уточняется.

Правозащитная группа «Марем» в середине января сообщила, что Манькиева подвергалась насилию в семье и сбежала из дома еще в апреле. В начале 2026 года ее объявили в розыск как подозреваемую по статье о краже, после того как заявление на нее написала мать. По показаниям последней, дочь украла 20 тыс. руб.

По словам правозащитников, Манькиеву в рамках расследования собирались передать ингушским оперативникам, она провела ночь в отделении полиции в Свиблово, а также написала заявление с требованием возбудить уголовное дело против родственников. Днем 15 января в «Марем» рассказали, что девушка покинула отделение полиции.

Журналистка Ксения Собчак позже опубликовала видео с Манькиевой. Та сказала, что с ней все в порядке и она находится в безопасности.

