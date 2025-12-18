На северо-востоке Москвы загорелся склад с косметикой

На северо-востоке Москвы в промзоне горит второй ярус в металлическом ангаре. Пожарные локализовали возгорание на площади 600 кв. м, сообщила пресс-служба МЧС России.

По данным агентства «Москва», склад находится на Полярной улице в Северном Медведково. Горит косметическая продукция.

В пресс-службе МЧС сообщили, что возгорание ликвидируют 94 пожарных и 29 единиц техники. «Предварительно, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

