На северо-востоке Москвы загорелся склад с косметикой
На северо-востоке Москвы в промзоне горит второй ярус в металлическом ангаре. Пожарные локализовали возгорание на площади 600 кв. м, сообщила пресс-служба МЧС России.
По данным агентства «Москва», склад находится на Полярной улице в Северном Медведково. Горит косметическая продукция.
В пресс-службе МЧС сообщили, что возгорание ликвидируют 94 пожарных и 29 единиц техники. «Предварительно, пострадавших нет», — говорится в сообщении.
В сентябре в поселке Некрасовский в Московской области сгорело складское помещение комплекса «Катуар». Площадь пожара достигла 15 тыс. кв. м.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке
Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии
Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста
Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС
Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра
Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы