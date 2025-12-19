 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

МГТУ им. Баумана отказался от плана принимать абитуриентов по четырем ЕГЭ

Университет планировал ввести обязательную сдачу физики и информатики для поступления на инженерные направления. Новые правила должны были заработать в 2025 году, но из-за протестов студентов их перенесли на 2026 год
Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС
В 2026 году Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана продолжит прием абитуриентов на инженерные специальности на основании экзаменов по трем предметам ЕГЭ, а не четырем, как анонсировал ранее. Об этом РБК сообщили в пресс-службе вуза.

В конце 2024 года университет объявил, что при поступлении в вуз необходимо будет предоставить результаты ЕГЭ по четырем предметам: русскому языку, математике, физике и информатике. После протестов выпускников и родителей вуз решил провести приемную кампанию 2025 года без изменений, но пообещал, что в 2026 году все-таки потребуются четыре экзамена.

Теперь же в вузе заявили, что на всех направлениях подготовки и специальностях конкурс будет проводиться по трем результатам Единого государственного экзамена. В пресс-службе университета отметили, что такое решение приняли после обсуждений новых инициатив по начислению дополнительных баллов абитуриентам, которые сдали четыре ЕГЭ, то есть выбрали и физику, и информатику.

При этом ЕГЭ по физике будет обязательным при поступлении на большинство направлений подготовки, сообщили в МГТУ. В ноябре Минобрнауки утвердило приказ, которым расширило список направлений, требующих обязательной сдачи ЕГЭ по физике. Правила приема и необходимые предметы ЕГЭ на направления подготовки и специальности будут опубликованы до 20 января 2026 года на сайте университета.

«Ежегодные глобальные обновления в правилах приема создают трудности для абитуриентов, именно поэтому существенные изменения планируются только после завершения всех обсуждений и подготовки нормативных актов», — также пояснили в МГТУ им. Баумана.

Авторы
Теги
Маргарита Грошева Маргарита Грошева
МГТУ им. Баумана поступление ЕГЭ инженеры образование

