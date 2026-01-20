 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

Минпромторг оценил риски дефицита цемента на фоне остановки предприятий

Минпромторг исключил дефицит цемента из-за приостановки заводов
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Приостановка работы отдельных цементных предприятий не приведет к дефициту продукции на рынке, сообщили РБК в пресс-службе Минпромторга.

В Минстрое, в свою очередь, заявили, что совместно с ФАУ «Главгосэкспертиза России» ведут мониторинг средних отпускных цен по 21 ключевому строительному ресурсу, наиболее широко используемому при возведении объектов капитального строительства и в значительной степени влияющему на общую стоимость строительства.

По данным мониторинга, минимальные цены на портландцемент зафиксированы в Москве, где строится наибольшее количество объектов в России, максимальные — в Петропавловске-Камчатском. В Москве и Екатеринбурге цены снизились по сравнению с прошлым годом, в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Калининграде, Казани и Оренбурге рост не превышает 10%. Более чем на 10% цены выросли во Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске и Новосибирске.

«Результаты мониторинга на еженедельной основе направляются в ФАС России и Минпромторг России для выработки мер регулирующего воздействия, направленного на недопущение необоснованного роста цен», — заверили в ведомстве.

Производители стройматериалов оценили зависимость от импорта
Бизнес
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Ранее РБК писал, что крупнейший в России производитель цемента «Цемрос» в 2025 году временно приостановил работу двух своих предприятий в Белгородской и Ульяновской областях. Еще один завод компании, расположенный в Липецкой области, был переведен в ограниченный режим производства. В «Союзцементе» отметили, что случаи приостановки деятельности цементных предприятий в России пока носят единичный характер.

В отрасли отмечают снижение спроса на цемент. По этой причине «Цемрос» приостановил работу предприятийПо компании», в 2025 году спрос составил 60,6 млн т, что на 9% меньше, чем годом ранее. В «Союзцементе» сообщили ранее, что за январь–ноябрь потребление снизилось на 9,4% год к году, достигнув 57,4 млн т.

В «Союзцементе» такую динамику связали в том числе с сокращением объемов жилищного строительства, особенно в массовом сегменте. При этом цены на стройматериалы в 2025 году продолжают расти — в среднем на 6–9%, отмечают участники рынка. В 2026 году девелоперы ожидают дальнейшее умеренное снижение потребления.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Авторы
Теги
Полина Дуганова
цемент спрос Минпромторг Минстрой
Материалы по теме
Юристы рассказали, какое наказание может грозить за незаконную пристройку
Общество
Минтрансу предложили пересмотреть ценообразование при стройке аэропортов
Бизнес
Минтранс анонсировал полномасштабную стройку трассы ВСМ в 2026 году
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 90,16 (-0,38) Инвестиции, 19 янв, 17:49 Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 77,76 (-0,08) Инвестиции, 19 янв, 17:49
Британия спустя 7 лет одобрила строительство «суперпосольства» Китая Политика, 16:54
Зеленский оценил, зашли ли мирные переговоры с США в тупик Политика, 16:53
Минпромторг оценил риски дефицита цемента на фоне остановки предприятий Бизнес, 16:50
Суд взыскал с бывшего курского депутата более 4 млрд рублей Общество, 16:48
Акции «ЭсЭфАй» за два дня выросли на 60%. Почему и что будет дальше Инвестиции, 16:46
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 16:46
Экс-замглавы Росгвардии дали семь лет колонии с освобождением в зале суда Общество, 16:39
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
ЦСКА досрочно прекратил аренду аргентинского полузащитника Верде Спорт, 16:30
Владислав Бакальчук рассказал о росте оборота М.Видео в 2025 году Компании, 16:30
Тимошенко связала обвинения в коррупции со скорым подписанием мира Политика, 16:21
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:15
Алиев заявил о переходе отношений с Арменией в стадию сотрудничества Политика, 16:15
«Все дела пересмотрят». Почему КС встал на сторону владельцев криптовалют Крипто, 16:14
Фон дер Ляйен анонсировала «мать всех сделок» с Индией Политика, 16:13