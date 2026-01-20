Минпромторг оценил риски дефицита цемента на фоне остановки предприятий

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Приостановка работы отдельных цементных предприятий не приведет к дефициту продукции на рынке, сообщили РБК в пресс-службе Минпромторга.

В Минстрое, в свою очередь, заявили, что совместно с ФАУ «Главгосэкспертиза России» ведут мониторинг средних отпускных цен по 21 ключевому строительному ресурсу, наиболее широко используемому при возведении объектов капитального строительства и в значительной степени влияющему на общую стоимость строительства.

По данным мониторинга, минимальные цены на портландцемент зафиксированы в Москве, где строится наибольшее количество объектов в России, максимальные — в Петропавловске-Камчатском. В Москве и Екатеринбурге цены снизились по сравнению с прошлым годом, в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Калининграде, Казани и Оренбурге рост не превышает 10%. Более чем на 10% цены выросли во Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске и Новосибирске.

«Результаты мониторинга на еженедельной основе направляются в ФАС России и Минпромторг России для выработки мер регулирующего воздействия, направленного на недопущение необоснованного роста цен», — заверили в ведомстве.

Ранее РБК писал, что крупнейший в России производитель цемента «Цемрос» в 2025 году временно приостановил работу двух своих предприятий в Белгородской и Ульяновской областях. Еще один завод компании, расположенный в Липецкой области, был переведен в ограниченный режим производства. В «Союзцементе» отметили, что случаи приостановки деятельности цементных предприятий в России пока носят единичный характер.

В отрасли отмечают снижение спроса на цемент. По этой причине «Цемрос» приостановил работу предприятий. По компании», в 2025 году спрос составил 60,6 млн т, что на 9% меньше, чем годом ранее. В «Союзцементе» сообщили ранее, что за январь–ноябрь потребление снизилось на 9,4% год к году, достигнув 57,4 млн т.

В «Союзцементе» такую динамику связали в том числе с сокращением объемов жилищного строительства, особенно в массовом сегменте. При этом цены на стройматериалы в 2025 году продолжают расти — в среднем на 6–9%, отмечают участники рынка. В 2026 году девелоперы ожидают дальнейшее умеренное снижение потребления.