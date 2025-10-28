Производители стройматериалов оценили зависимость от импорта

За три года в России удалось импортозаместить производство базовых материалов на 95%, сообщили в ассоциации НОПСМ. За то же время строительство подорожало примерно на 130-150%, но это связано не только с материалами

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

За три года, прошедших с введения масштабных санкций против России, удалось полностью локализовать производство базовых стройматериалов, таких как цемент, газобетон, гипс, сухие смеси, изоляция, нерудные стройматериалы — в них доля отечественных материалов превышает 90-95%. Об этом сообщил Радио РБК исполнительный директор Национального объединения производителей строительных материалов и строительной индустрии (НОПСМ, объединяет крупнейших российских производителей стройматериалов) Антон Солон.

«Частично локализованы отделочные и фасадные решения — керамогранит, фасадные панели, облицовочная плитка, где появились конкурентоспособные российские бренды. Сложнее обстоит дело с герметиками, лакокраской, крепежом, сантехнической керамикой — здесь еще велика доля импортных компонентов, но замещение идет, и появляются первые линии в России», — добавил он.

На рынке нет дефицита стройматериалов, спрос обеспечен, а по некоторым позициям есть профицит, продолжил Солон. По его словам, в базовых категориях цены стабилизировались, в некоторых начали снижаться за счет конкуренции и снижения логистических издержек.

Главными поставщиками импортных материалов стали Турция, Китая, Индия, Белоруссия, Вьетнам и Иран: китайские компании поставляют оборудование, крепеж и химические компоненты, турецкие — фасадные и отделочные материалы, индийские и вьетнамские — химию и добавки.

За три года строительство подорожало примерно на 130-150%, однако рост связан не только с материалами, дело в совокупном повышении стоимости во всей экосистеме, объясняет Солон. Речь идет об энергоносителях, логистике, рабочей силе, кредитах и инженерной инфраструктуре. «Если говорить отдельно о материалах, то отпускные цены производителей выросли в среднем на 35–75%. Наиболее заметно подорожали товары с высокой долей импортных компонентов — клеи, герметики, крепеж, фасадные системы», — добавил он. Солон подчеркнул, что производители стараются обеспечить качество вместо удержания цены.

Одним из главных факторов цены стала логистика. Выросла стоимость морских и сухопутных перевозок, сроки доставок увеличились, из-за чего логистика теперь может достигать до 25-30% себестоимости. Прежде всего, уточнил Солон, это характерно для крепежа, герметиков, оборудования и фасадной керамики. Он заверил, что отрасль адаптируется, но стабильное снижение цен произойдет лишь при развитии производств полного цикла внутри России.

В России теперь запущено собственное производство плитки и керамогранита, покрывается до 80-85% внутреннего спроса, а некоторые компании начали экспортировать продукцию, это одно из наиболее заметных достижений, отметил Солон. Прежде 80% оборудования для керамических заводов было заграничным, прежде всего из Италии и Испании, а сегодня компании работают на адаптированных линиях из Турции, Китая и российских аналогах.

«Остается зависимость от импортных добавок и печей для премиум-сегмента, но тенденция понятна — через два-три года мы выйдем на полную технологическую автономию. Главное — сегодня российская плитка перестала быть «заменой» и стала нормой рынка, что само по себе очень сильный сигнал», — сказал директор НОПСМ.

Керамогранит действительно производится в России, но у подавляющего большинства российских производителей — 90% — это происходит на итальянском оборудовании, рассказал в эфире Радио РБК гендиректор ГК «Керамик Солюшнс Рус» (бренд Cersanit) Юрий Ковтун. Деталями российского производства были «не ответственные элементы или не специализированные единицы оборудования», которые применяются в широком диапазоне производства.

«Поэтому в целом сейчас нет российских аналогов, то есть не появилось российских аналогов ни по одной единице из этих вот ответственных элементов оборудования», — подчеркнул Ковтун и добавил, что хорошо развиваются китайские производители. С его слов, при постройке нового завода на Китай будет приходиться 80% оборудования, на Россию — только 10%, и еще 10% — на Европу, которая «все равно остается» и нужна. «Ну либо нам придется как-то там каннибализировать старые линии, что-то мастерить своими руками», — предупредил он.

Результатов работы замещения импортного оборудования российским не видно, отметил Ковтун, хотя отечественное программное обеспечение появилось.

«Мы уже давно работаем на нашей ERP — это 1С. Сейчас вот мы ушли от продуктов Microsoft на тоже локальный софт. Не могу сказать, что этот опыт пока у нас очень удачный, честно сказать, в первые две недели у меня лично, к сожалению, как бы стыдно об этом говорить, у генерального директора не должно быть состояния близкого к истерике, он у меня что-то было близкое», — рассказал он.

Ковтун привел пример: софт поначалу не позволял посмотреть запланированные события в календаре больше, чем на неделю вперед. «И, во-вторых, он онлайн. То есть я открываю приложение в телефоне, и каждый раз, когда я его открываю, он начинает грузиться. При этом он не грузится с первого раза. Мы уже выработали в компании алгоритм, мы уже в инструкциях написали, надо сначала открыть почту, потом открыть календарь, потом закрыть приложение, снова его открыть, повторить эту последовательность, и тогда ты увидишь, сможешь посмотреть свои дела в календаре <...>. Это надо крепкую нервную систему иметь», — описал процессы гендиректор «Керамик Солюшнс Рус». Он задался вопросом: как быть , если необходимо открыть такой календарь в самолете или при ограничениях мобильного интернета.